فيروس كورونا يسجل إصابات جديدة في عدة دول ويصل جميع الأقاليم الإيرانية

انتشر فيروس كورونا في دول جديدة اليوم الأربعاء، فيما سُجلت وفيات جديدة جراء الإصابة، في حين قال الرئيس الإيراني روحاني إن الفيروس وصل كل أقاليم بلاده تقريبا.

وقال الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية نقلا عن الرئيس حسن روحاني اليوم الأربعاء إن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريبا، وأضاف "هذا المرض واسع الانتشار.. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي".

وذكر موقع (إيران واير) الإخباري على الإنترنت اليوم الأربعاء أن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعلاج.

ونشر الموقع الخبر نقلا عن "مصدر مطلع" لكن لم يرد تأكيد له حتى الآن من مسؤولين إيرانيين.

كما أصيب وزير الصناعة الإيراني رحماني بالفيروس قبل أيام، ويخضع حاليا للعلاج في العناية المركزة.

وأصيب عدة مسؤولين إيرانيين بفيروس كورونا، وتوفي مسؤول كبير يوم الإثنين بعد إصابته بالعدوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن 92 شخصا لقوا حتفهم في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد وأصيب 2922 بالعدوى.

مسافرون في مطار بغداد يلبسون أقنعة واقية – 4 مارس

العراق.. أول حالة وفاة

من ناحية أخرى كشف مصدر طبي عراقي، الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا لمصاب من إقليم كردستان في شمالي العراق.

ونقلت الأناضول عن مصدر في وزارة الصحة العراقية، أن مصابا بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان، توفي بعد ساعات من تشخيص إصابته بالفيروس.

وأوضح المصدر، أن المصاب يبلغ من العمر (70 عاما)، وتجري الفرق الطبية حاليا، تدقيقا لمعرفة مصدر إصابته بالفيروس.

وحالة الوفاة هذه الأولى على مستوى العراق والبلدان العربية، حيث سجلت 13 دولة عربية حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32 بينهم 5 في محافظة السليمانية.

مسافرون في مطار بروكسل-4 مارس

أول إصابة في بروكسل

وفي أوربا أظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوربية التابعة للاتحاد الأوربي في بروكسل بفيروس كورونا بعد عودته من مهمة في إيطاليا.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الدفاع الأوربية إليزابيث شوفمان إن "الموظف عاد من إيطاليا في 23 شباط/فبراير" مؤكدة في المقابل أنه "لم يشارك في اجتماع عقد مع 30 موظفا من مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوربي".

وأدرج الموظف الأوربي في حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا، بحسب ما أوردت وزارة الصحة البلجيكية، في حين سجلت 23 إصابة بالفيروس في بلجيكا، بينها عشر حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وكان 90% من المصابين عائدين من رحلة إلى إيطاليا.

جنود من كوريا الجنوبية في محطة مترو

كوريا الجنوبية

من جانبها أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا كورونا المستجد إلى 32 حالة وفاة و5 آلاف و328 إصابة، حسب إعلام محلي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الرسمية عن مركز تدابير الحجر الصحي قوله إنه حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، تم تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 آلاف و328.

وأوضح المركز أنه من إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة، هناك 494 حالة من مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، ووفق المصدر نفسه، وصل عدد الوفيات إلى 32، بزيادة 4 وفيات عن الرقم المعلن سابقا.

بولندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

بولندا.. أول إصابة

وفي بولندا أعلنت السلطات هناك، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأفاد موقع صحيفة (غازيتا براونا) بأن وزير الصحة، أكد اكتشاف أول مصاب بكورونا، في البلاد، لافتا إلى أن المريض في حالة جيدة، وأن جميع الأشخاص الذين اتصلوا به وضعوا في الحجر الصحي، وعددهم نحو 500.

كما سجلت الأرجنتين وتشيلي أول إصابة بـفيروس كورونا اليوم الأربعاء.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الألمانية تعلن أن فيروس كورونا المستجد أصبح "وباء عالميا".

وقال معهد روبرت كوخ في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240 اليوم الأربعاء من 196 بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وقال المعهد إن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثرا.

ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي وينتشر سريعا في أنحاء العالم.

وسجلت أستراليا، ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا إلى 41 حالة، في حين سجلت الهند، ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا من 5 إلى 28 حالة.