فيديو: نساء وأطفال عطشى في تعز يتدافعون للحصول على مياه الشرب

تفاعل ناشطون يمنيون عبر منصات التواصل، مع مقطع فيديو مؤثر، يرصد فرحة الأهالي لحظة وصول صهريج مياه لإحدى القرى في محافظة تعزـ التي تبعد نحو 256 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر الفيديو تدافع عشرات الأمهات والأطفال لملء قنيناتهم الفارغة، من الصهريج الذي قدمه فاعل خير لقرية الدول بمنطقة الجندية التابعة لمحافظة تعز.

وكانت قرى ومدن المحافظة تعاني من انعدام مياه الشرب بسبب استمرار الحصار منذ سنوات بسبب الحرب.

وبحلول مارس/آذار المقبل تكون الحرب اليمنية قد أكملت سنتها السادسة.

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.