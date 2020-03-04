شاهد: مذيع مصري يسيء للكويت بسبب كورونا.. ومطالبات بالاعتذار

أثار المذيع المصري نشأت الديهي غضب المغردين الكويتيين عقب وصفه دولة الكويت بـ"الإمارة"، خلال تعقيبه على قرار منع السلطات دخول المصريين بسبب فيروس كورونا.

وتداول الناشطون مقطع فيديو للديهي عبر تويتر، قال فيه إن قرار الكويت غير مبرر لأن مصر ليس لديها أي حالة مصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي سجلت فيه "إمارة" الكويت 45 حالة.

وبعد عمليات بحث ورصد في حسابات الإعلامي المصري وقناة "TEN" التي يقدم برنامجه "بالورقة والقلم" عبر شاشتها، تبين أن القناة حذفت جزئية "الإمارة" من مقطع الديهي.

لم اشاهد اوقح من بعض الاعلام المصري اللي مو عاجبهم قرار #الكويت

اجهزة الدولة لهم حريّة بالقرارات

مذيع مصري يتكلم بستهزاء واستعلاء على الكويت

امارة الكويت عندهم ٤٥ حالة

والسبب ان الكويت اوقفت الفيز التجارية

تفضلوا يا اهل الكويت سمعوا شنو يقول… pic.twitter.com/kHiYai3ssn — المغردة الكويتية (@lawyer7707) March 2, 2020

وعبر مغردون كويتيون عن رفضهم لإساءة الديهي لدولتهم وطالبوه بالاعتذار فورًا وتقديم رسالة احتجاج رسمية للسفير المصري لدى الكويت.

وأكد المغردون أن منع دخول الوافدين من مصر لدولة الكويت هو حق سيادي يحافظ على الجميع من خطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم وأدى إلى إصابة عشرات الآلاف.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن عدم تسجيلها أي إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبقى الإجمالي كما هو 56 حالة.

إرشادات عامة للمسافرين للوقاية من الأمراض التنفسية المعدية pic.twitter.com/j2MMOm9aFm — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 24, 2020

على المذيع المصري الذي اعتبر أوامر وزارة الداخلية الكويتية غلط وأهان دولة الكويت وشعبها بقوله (إمارة الكويت) الاعتذار فوراً ولعلمك الكويت دولة ذات سيادة وشأن وما ذكرته على لسانك إما تعني ماتقول وهذي جريمة يعاقب عليها القانون أو إنك لا تدرك ماتقول ومدى خطورته ودخل الحلو بالأيدز.. pic.twitter.com/lGISvnFvB4 — Salah Anas (@SalahAnas8) March 2, 2020

نشأت الديهي الممول من محمد دحلان.. وقناة تن اللي تمويلها من الإمارات تسخر من الكويت وشعبها وتصفها بالإمارة#الكويت_كورونا #الكويت https://t.co/bHKBso7Y1T — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 2, 2020

الإعلام المصري يهاجم الكويت

بسبب اجراءات حكومية احترازية

للحد من انتشار الكورونا

بوقف تأشيرات لعدد من الدول

من بينها مصر فغير العدوي هناك ضغط

بوزارة الصحه بمركز فحص العمالة

وإختلاط جاليات وافدة

وبه خطورة كبري

وهذا حق سيادي للكويت

احترموا نفسكم

فالقرار صح

واحنا مانشتغل عندكم pic.twitter.com/2rQQCEO4Rq — Bader Albarghash (@balbarghash) March 2, 2020

خنشوف المذيع المصري الي طلع معترض على ايقاف الفيز للمصاروة

ويقول امارة الكويت والكوايته يقدر يبطل حلجه على قرار السعوديه ؟؟! #كرونا_في_الكويت pic.twitter.com/07jS1lExuG — 💎أ.قرطبيه ⁦💎 (@_ice_moka) March 3, 2020

من كان يقول (لو مشينا بلدكم حتوقف)اليوم مذيع يصرخ من احد المحطات تارة يسمينا (اماره الكويت )بكل وقاحه ونسى فضلنا وقروضنا ومنحنا

وتاره يصرخ

وتاره يترجى

بعد قرار منع دخولهم!

امر غريب🤔

مفترض هم يحذرون من دخول بلدنا فنحن نعترف ان عندنا المرض بكل صدق وشفافيه

خافوا على نفسكم — Mariam Shuaib (@mariam_shuaib6) March 2, 2020

إعلامي مصري ممتعض من قرار الكويت وضع مصر ضمن ثمانية دول يمنع دخول رعاياها لأراضيها كإجراءات إحترازية لفايروس كورونا.ويعلل رفضه بحجة إن مصر خالية من كورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية!.وفاته إن المنظمة الدولية تستقي معلوماتها من البيانات الصادرة من الدول نفسها🤔!؟#الكويت_كورونا pic.twitter.com/rjWbXjt0ZG — سليمان إبراهيم المرجان (@SalmannKw) March 2, 2020