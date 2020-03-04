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شاهد: مذيع مصري يسيء للكويت بسبب كورونا.. ومطالبات بالاعتذار

الإعلامي المصري نشأت الديهي
الإعلامي المصري نشأت الديهي
4/3/2020

أثار المذيع المصري نشأت الديهي غضب المغردين الكويتيين عقب وصفه دولة الكويت بـ"الإمارة"، خلال تعقيبه على قرار منع السلطات دخول المصريين بسبب فيروس كورونا.

وتداول الناشطون مقطع فيديو للديهي عبر تويتر، قال فيه إن قرار الكويت غير مبرر لأن مصر ليس لديها أي حالة مصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي سجلت فيه "إمارة" الكويت 45 حالة.

وبعد عمليات بحث ورصد في حسابات الإعلامي المصري وقناة "TEN" التي يقدم برنامجه "بالورقة والقلم" عبر شاشتها، تبين أن القناة حذفت جزئية "الإمارة" من مقطع الديهي.

وعبر مغردون كويتيون عن رفضهم لإساءة الديهي لدولتهم وطالبوه بالاعتذار فورًا وتقديم رسالة احتجاج رسمية للسفير المصري لدى الكويت.

وأكد المغردون أن منع دخول الوافدين من مصر لدولة الكويت هو حق سيادي يحافظ على الجميع من خطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم وأدى إلى إصابة عشرات الآلاف.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن عدم تسجيلها أي إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبقى الإجمالي كما هو 56 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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