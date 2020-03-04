شاهد: جثمان سوري قتله الجيش اليوناني يعبر الحدود ليدفن في بلاده

عبر جثمان الشاب السوري أحمد أبو عماد، 22 عاما، الذي قتل برصاص حرس الحدود اليوناني إلى سوريا.

وأظهر مقطع فيديو وصول السيارة التي تحمل جثمان الشاب إلى معبر أونجو بينار على الجانب التركي من الحدود مع سوريا، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.

وتوقفت السيارة لعدة دقائق، قام خلالها عدد من أقارب أبو عماد بالدعاء له، قبل أن تتحرك السيارة لتدخل إلى الأراضي السورية تمهيدا لدفنه، دون تفاصيل عن المكان.

وحسب وكالة الأناضول، ينحدر أبو عماد من محافظة حلب في شمال سوريا، وأقام لفترة في قضاء عفرين.

وأعلنت ولاية أدرنة التركية مقتل سوري وإصابة 5 من طالبي اللجوء بعد إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز عليهم.