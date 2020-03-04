شاهد الآن: المسلمون يُقتلون بالهند في ظل صمت عالمي

شاهد الآن برنامج حوار مباشر مع الأستاذ ظفر الإسلام خان رئيس تحرير صحيفة "ملى غازيت" الهندية، ويتناول الحوار الأحداث الدامية ضد المسلمين في العاصمة نيودلهي.

وتزامنت أحداث العنف مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للهند يوم 23 فبراير/ شباط الماضي، إذ قتل القوميون الهندوس وأصابوا العشرات من المسلمين بعد أن أضرموا النار في عدد من المساجد والمتاجر.

ويأتي ذلك بعد مظاهرات سلمية قام بها المسلمون اعتراضا على قانون الجنسية الجديد في الهند المثير للجدل والذي استثنى المسلمين المهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، من الجنسية ومنحها للهندوس والبوذيين المسيحيين والسيخ.