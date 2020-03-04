البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي بين المعارضة والحكومة

4/3/2020

اندلع عراك بالأيدي بين نواب في المعارضة التركي وآخرين من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن وجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهاجم "إنجين أوزكوتش" خلال خطابه في الجمعية العامة البرلمانية مساء اليوم الأربعاء الرئيس التركي، ما أثار رد فعل عنيفة  بعض نواب الحزب الحاكم.

وانتشر مقطع مصور الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نواب يشتبكون بالأيدي ويتبادلون اللكمات وسط حالة من الفوضى العارمة في المجلس التشريعي.

https://twitter.com/BulendEcevit/status/1235211418594693126?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)