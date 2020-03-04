شاهد: اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي بين المعارضة والحكومة

اندلع عراك بالأيدي بين نواب في المعارضة التركي وآخرين من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن وجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهاجم "إنجين أوزكوتش" خلال خطابه في الجمعية العامة البرلمانية مساء اليوم الأربعاء الرئيس التركي، ما أثار رد فعل عنيفة بعض نواب الحزب الحاكم.

وانتشر مقطع مصور الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نواب يشتبكون بالأيدي ويتبادلون اللكمات وسط حالة من الفوضى العارمة في المجلس التشريعي.

https://twitter.com/BulendEcevit/status/1235211418594693126?ref_src=twsrc%5Etfw