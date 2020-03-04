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انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في الصين لليوم الثالث.. كم بلغت؟

الصين اتخذت إجراءات حجر صحي صارمة لمحاصرة الفيروس
الصين اتخذت إجراءات حجر صحي صارمة لمحاصرة الفيروس
4/3/2020

سجلت الصين، 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث على التوالي، كانت معظمها في إقليم هوبي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البرّ الرئيسي الصيني سجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 125 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البر الرئيسي للصين 80 ألف و270 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات 38 حالة ليصل الإجمالي إلى 2981 حالة وفاة حتى الثالث من مارس/ آذار.

وفي إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة و115 حالة إصابة أمس.

وأظهرت الأرقام تراجعا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، تبدو نتيجة لتدابير الحجر الصحي المشددة، لكن هناك مخاوف بشأن الإصابات التي تدخل من نقاط ساخنة أخرى، إذ تم تأكيد 13 إصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

جنود في عاصمة كوريا الجنوبية يعقمون أحد الشوارع
كوريا الجنوبية

من ناحية أخرى، أعلنت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، بعد يوم من أعلى عدد في الإصابات الأمر الذي دفع رئيس البلاد إلى إعلان "الحرب" على المرض الذي يتفشى بسرعة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية إلى 5 آلاف و328 مصابا وعدد الوفيات جراء الفيروس إلى 32، ليصبح التفشي هناك الأسوأ خارج الصين.

واعتذر الرئيس مون جاي-إن أمس الثلاثاء عن نقص كمامات الوجه ووعد بدعم الشركات الصغيرة التي تضررت من الفيروس في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

ولذات السبب ألغى، رئيس البلاد، اليوم الأربعاء جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس/ آذار بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان "استجابة لتفشي فيروس كورونا في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

ترمب: إجراءات بشأن السفر

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن إدارته ربما تتخذ خطوات إضافية بخصوص السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بالفيروس، لكنه قال إن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.

وأوضح ترمب "نتخذ إجراءات صارمة للغاية لكننا ننظر الآن إلى دول أخرى تضررت بشدة من الفيروس ونفكر في عمل شيء.. لا نود أن نفعل ذلك لكننا نتابع الدول الأخرى".

وقال ترمب إن إدارته تتابع التطورات في إيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان "عن كثب وستتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب" وعندما سئل عن تلك الدول، أحجم ترمب، عن الرد لكنه أضاف "إنها المناطق الموبوءة حاليا".

المصدر : وكالات
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