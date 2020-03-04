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سياسة

السعودية تعلق العمرة للمواطنين والمقيمين لمواجهة فيروس كورونا

تستقطب العمرة شهرياً مئات آلاف المسلمين من مختلف بلدان العالم.
تستقطب العمرة شهرياً مئات آلاف المسلمين من مختلف بلدان العالم.
4/3/2020

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن السلطات قررت إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، لمواجهة احتمالات انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية السعودية، أن هذا القرار سيتم مراجعته بشكل مستمر، على أن إيقاف العمل به "متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت عدة إجراءات سابقة، شملت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي موقتًا من خارج المملكة، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وأوضحت أنّ الهدف من ذلك هو أن "تتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول".

وتستقطب العمرة شهرياً مئات آلاف المسلمين من مختلف بلدان العالم. ويأتي القرار السعوديّ قبل شهرين من حلول شهر رمضان حيث تتضاعف أعداد المعتمرين.

ويعدّ المعتمرون والحجاج في مكة أكثر عرضة للعدوى، نتيجة لظروف الازدحام الشديد في أماكن الصلاة وتناول الطعام وفي وسائل النقل.

المصدر : وكالات
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