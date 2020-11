"أخبار سارة".. تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا خلال ثلاثة أيام

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، أن أطباء أمريكيين طوروا في غضون ثلاثة أيام "لقاحا محتملا" لمعالجة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف أن "العلماء أبلغوا الرئيس دونالد ترمب بالأخبار السارة".

وأكد أزار، في كلمة قصيرة ألقاها من حديقة البيت الأبيض، وإلى جانبه كل من الرئيس دونالد ترمب، ومدير المعاهد الوطنية للصحة، الطبيب أنتوني فوشي، أن العلماء "بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن"، وقال إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصت إدخال اللقاء في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

Alex Azar says that scientists have developed a potential vaccine after three days pic.twitter.com/w1xw07ZWSb

— Acyn Torabi (@Acyn) March 3, 2020