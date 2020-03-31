البث الحي
سياسة

وفاة أول دبلوماسي أمريكي بفيروس كورونا

مقر الخارجية الأمريكية
مقر الخارجية الأمريكية
31/3/2020

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفاة أول موظف بالوزارة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم يحدد بومبيو كيفية انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى الدبلوماسي الأمريكي، كما لم يكشف أي معلومات عن هويته.

والإثنين، أعلن مسؤولو القطاع الصحي في الخارجية الأمريكية، وفاة اثنين من الموظفين المحليين المعينين في سفارات أمريكية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يحددوا الدولة التي وقعت فيها الوفاة.

وقال المسؤولون إنهم "يتتبعون 105 حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا بين العاملين التابعين للوزارة والبالغ عددها 75 ألفا.

وأوضحوا أن من بين المصابين "75 خارج الولايات المتحدة، و30 في مكاتب وزارة الخارجية بالولايات المتحدة في تسع مدن".

ويبلغ عدد السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم 220 سفارة وقنصلية.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 176 ألفا و500 إصابة بفيروس كورونا، وما لا يقل عن 3 آلاف و400 وفاة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)