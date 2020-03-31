لحظة بلحظة.. تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 31 مارس)

حتى مساء اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 850 آلافا، توفي منهم أكثر من 41 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 176 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الثلاثاء، 31 مارس/آذار:

لحظة بلحظة

مجلس الأمن القومي في تونس يقرر تمديد فترة الحظر الصحي الشامل لمكافحة فيروس كورونا إلى 19 أبريل المقبل.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5358.

وزارة الصحة القطرية: ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا وتسجيل 88 إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 781.

مسؤول في الكرملين: بوتين عرض على ترمب المساعدة في التصدي لفيروس كورونا والرئيس الأمريكي وافق.

وزارة الصحة المصرية: 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 46.

وزارة الصحة الفرنسية: 499 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3523 والإصابات 52128.

وزير الحج والعمرة السعودي يدعو دول العالم الإسلامي للتريث قبل إبرام عقود الحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا.

وزارة الصحة المغربية: 68 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 602.

وزارة الصحة التركية: 46 وفاة و2704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

غوتيريش: الأمم المتحدة بصدد إنشاء صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان المنخفضة الدخل على مواجهة تداعيات كورونا.

مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن وفاة أحد موظفيها المدنيين بفيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين بها إلى 1259.

وضع قائد أركان الجيش الإسرائيلي وقائدي العمليات والجبهة الداخلية في الحجر إثر اتصال بضابط مصاب بكورونا.

وزارة الصحة البريطانية: 393 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1801.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا و53 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 664.

المتحدث باسم الكرملين: الرئيس بوتين يواصل عمله بشكل طبيعي ويجري اختبارات دورية على فيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: إصابة مدير المستشفى الذي رافق بوتين بجولته في مركز مكافحة كورونا بموسكو بالفيروس.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1563.

سلطنة عمان تقرر منع التنقل بين المحافظات باستثناء بعض الحالات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

السويد تعلن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة و407 إصابات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4435.

الرئيس الفرنسي: سنكون قادرين خلال 3 أسابيع على إنتاج مليون قناع طبي يوميا.

الرئيس الفرنسي: نحتاج إلى إنتاج 15 مليونا من الأقنعة الطبية أسبوعيا للتقليل من تبعيتنا للخارج.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463.

إسبانيا تعلن تسجيل 9222 حالة إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 94417.

إسبانيا تعلن تسجيل 849 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8189.

بلجيكا تعلن تسجيل 98 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705.

روسيا تعلن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17.

بلجيكا تعلن تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12755.

الكويت تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 289.

روسيا تعلن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2337.

وزارة الصحة العُمانية تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 192 وشفاء 5 أشخاص.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الإصابات إلى 574.

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17.

جمهورية التشيك تعلن تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 3001.

تايلاند تعلن تسجيل وفاة جديدة و127 إصابة بفيروس كورونا.

الصين تعلن تسجيل 7 وفيات و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3314 والإصابات إلى 82547.

تونس تعلن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ووفاتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 10.

أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية: أتوقع أن ينتشر فيروس كورونا مجددا خلال الخريف.

مراسل الجزيرة: البنتاغون يعلن وفاة أول جندي بعد إصابته بفيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: نحو 3000 حالة وفاة وأكثر من 160 ألف مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وزارة الصحة الموريتانية تعلن وفاة امرأة في الأربعين من عمرها بفيروس كورونا كانت قيد الحجر الصحي.