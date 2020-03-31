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سياسة

كورونا.. مشادة بين كامل الوزير ووائل الإبراشي على التلفزيون المصري (فيديو)

كامل الوزير "يمين" ووائل الإبراشي
كامل الوزير "يمين" ووائل الإبراشي
31/3/2020

أنهى وزير النقل المصري كامل الوزير، مداخلته على القناة الأولى المصرية، بعد توجيه الإعلامي وائل الإبراشي انتقادات له بسبب الزحام في المواصلات العامة وعرضه مقاطع فيديو توضح ذلك.

وكذب الوزير المقاطع المعروضة، مؤكدًا أنها قديمة وتعود ليوم الأربعاء المنصرم مع أولى ساعات الحظر، لينشر آخرون صورًا لزحام بقطار "الزقازيق- القاهرة" في اليوم التالي.

وانفعل الوزير على الإبراشي مطالبًا إياه الاحتذاء بزميليه أحمد موسى وعمرو أديب في مزاولتهما للعمل الصحفي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المداخلة مصحوبة بتعليقات ساخرة، مؤكدين أن خليفة الوزير العسكرية وكونه لواء جيش سابق هي سبب رفضه للانتقادات، بعكس الوزراء المدنيين، وأنه عندما جاءت الحقيقة من الإعلام الرسمي استشاط الوزير غضبًا.

https://twitter.com/AlmasryJoker/status/1244415574807117825?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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