كورونا.. مشادة بين كامل الوزير ووائل الإبراشي على التلفزيون المصري (فيديو)

أنهى وزير النقل المصري كامل الوزير، مداخلته على القناة الأولى المصرية، بعد توجيه الإعلامي وائل الإبراشي انتقادات له بسبب الزحام في المواصلات العامة وعرضه مقاطع فيديو توضح ذلك.

وكذب الوزير المقاطع المعروضة، مؤكدًا أنها قديمة وتعود ليوم الأربعاء المنصرم مع أولى ساعات الحظر، لينشر آخرون صورًا لزحام بقطار "الزقازيق- القاهرة" في اليوم التالي.

وانفعل الوزير على الإبراشي مطالبًا إياه الاحتذاء بزميليه أحمد موسى وعمرو أديب في مزاولتهما للعمل الصحفي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المداخلة مصحوبة بتعليقات ساخرة، مؤكدين أن خليفة الوزير العسكرية وكونه لواء جيش سابق هي سبب رفضه للانتقادات، بعكس الوزراء المدنيين، وأنه عندما جاءت الحقيقة من الإعلام الرسمي استشاط الوزير غضبًا.

لم يعجبني ابدا رد كامل الوزير وزير النقل مع الاعلامي المحترم وائل الابراشي .

انت وزير تعمل لخدمة الشعب وبتغلط ولازم نعرفك غلطك ورئيسنا عبد الفتاح السيسي المحترم لن يقبل بردك علي الاستاذ وائل واذا كنت لاتتقبل النقد استقيل وفيه مليون واحد كفء يحل محلك ويكون افضل منك . — aly abdou (@alyabdou13) March 29, 2020

الشغلانة لمت خالص يا احمد بيه ، تخيل وائل الإبراشي عايز يزنق كامل بيه الوزير على التليفزيون😂😂 pic.twitter.com/IoTnAWQE93 — أشرف فهمي (@CJ8Qgo8sM5aKz6O) March 30, 2020

فيديو وزير النقل كامل الوزير – مع وائل الابراشي فرصة لطيفة الحقيقة يوضح للناس الفرق بين مسئول عسكري وبين مسئول مدني – لو عملنا مقارنه بين اللي اتعرضتله د/ هالة زايد وزيرة الصحة من هجوم وشتيمة وقلة ادب وبين اللي اتعرضله كامل الوزير -هاتعرفوا ليه بنطالب بمسئولين ذات خلفية مدنية — Sameh Ismail (@sameh_14) March 29, 2020

https://twitter.com/AlmasryJoker/status/1244415574807117825?ref_src=twsrc%5Etfw

فيديو وزير النقل كامل الوزير – مع وائل الابراشي فرصة لطيفة الحقيقة يوضح للناس الفرق بين مسئول عسكري وبين مسئول مدني – لو عملنا مقارنه بين اللي اتعرضتله د/ هالة زايد وزيرة الصحة من هجوم وشتيمة وقلة ادب وبين اللي اتعرضله كامل الوزير -هاتعرفوا ليه بنطالب بمسئولين ذات خلفية مدنية — Sameh Ismail (@sameh_14) March 29, 2020

وائل الابراشي لكامل الوزير يعنى حضرتك بتركب كل عربيات المترو فى نفس الوقت ؟ كامل الوزير لوائل الابراشي ايوة انا باتتشر فى المكان و مش باسيب كرسى كرسي الا لما اقعد عليه pic.twitter.com/9xPHkcosfK — Rania Mansour (@IRannia) March 29, 2020

خناقة ما بين وائل الابراشي و كامل الوزير بسبب زحام مترو الانفاق على الهواء مباشرة

وسيادة الفريق اتقمص وقفل السكه..

و الإبراشي اللي يزعل يزعل ..

_ مبيقدروش يستحملوا النقد بيعملهم ارتيكاريا عسكرية حادة. 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) March 29, 2020

كامل الوزير قفل السكة في وش وائل الابراشي و وائل الابراشي قال اللي يزعل يزعل pic.twitter.com/3Ysy2dEVnh — احدهُمْ (@Eslam_3rafa) March 29, 2020

خناقة وائل الابراشي مع #كامل_الوزيري مش خناقة مذيع مع وزير لا دي خناقة المخابرات العامه مع المخابرات الحربية و ده يأكد كلامي الي قلته ان المخابرات العامة نصحت السيسي للسيطره على فيروس #كورونا بحظر تجوال كامل بينما كامل الوزير مش راضي لان ده هيخسرهم مليارات لو وقفوا المواصلات — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 30, 2020

عمرو أديب: المترو في كل حتة زحمة جدا مصر وبريطانيا والهند وكل حتة#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/OuAAGinEH3 — MBC مصر (@mbcmasr) March 29, 2020