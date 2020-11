كورونا.. حزن في السودان بعد وفاة طبيبين أثناء عملهما في بريطانيا

أثار نبأ وفاة طبيبين سودانيين في المملكة المتحدة ردود أفعال كثيرة على شبكات التواصل في السودان، بعد وفاتهما بفيروس كورونا أثناء عملهما في علاج المصابين بالفيروس في بريطانيا.

ونعى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ،عبر حسابه على تويتر ، واصفًا أحد الطبيبين"عادل الطيّار" بأنه صاحب "نفس سمحة تحتشد بالمعاني الإنسانية" وأنه كان مخلصا لمهنته".

كما أعرب سفير المملكة المتحدة في الخرطوم "عرفان صديق" في وقت سابق عن حزنه لوفاة د.الطيّار – أحد الطبيبين المتوفيين – مؤكدا أن العاملين في في القطاع الصحي حول العالم قد أظهروا شجاعة لا مثيل لها، مطالبًا بالتقيد بالنصائح الطبية والإجراءات الوقائية تقديرًا وعرفانًا لهم.

Saddened to hear of #Sudan-ese doctor Adel Altayar's death in the UK from Covid-19. Health workers around the world have shown extraordinary courage. We cannot thank them enough. In this fight we must listen to their advice. #coronavirus #StayAtHome https://t.co/MGzehDylZX

