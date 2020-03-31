كورونا.. حزن في السودان بعد وفاة طبيبين أثناء عملهما في بريطانيا

أثار نبأ وفاة طبيبين سودانيين في المملكة المتحدة ردود أفعال كثيرة على شبكات التواصل في السودان، بعد وفاتهما بفيروس كورونا أثناء عملهما في علاج المصابين بالفيروس في بريطانيا.

ونعى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ،عبر حسابه على تويتر ، واصفًا أحد الطبيبين"عادل الطيّار" بأنه صاحب "نفس سمحة تحتشد بالمعاني الإنسانية" وأنه كان مخلصا لمهنته".

الرحمة والمغفرة لشهيد الواجب الإنساني الطبيب السوداني عادل الطيار الذي رحل عن دنيانا اليوم، بالمملكة المتحدة، بعد إصابته بفيروس #كورونا.

عاش بقلبٍ شفيف، ووجهٍ صبيح، ونفسٍ سمحةٍ تحتشد بالمعاني الإنسانية.. كان مخلصاً لمهنته. العزاء لأسرته وزملائه في الحقل الصحي وأصدقائه ومحبيه. pic.twitter.com/khBL8cODMT — Omer Eldigair (@omereldigair) March 25, 2020

كما أعرب سفير المملكة المتحدة في الخرطوم "عرفان صديق" في وقت سابق عن حزنه لوفاة د.الطيّار – أحد الطبيبين المتوفيين – مؤكدا أن العاملين في في القطاع الصحي حول العالم قد أظهروا شجاعة لا مثيل لها، مطالبًا بالتقيد بالنصائح الطبية والإجراءات الوقائية تقديرًا وعرفانًا لهم.

Saddened to hear of #Sudan-ese doctor Adel Altayar's death in the UK from Covid-19. Health workers around the world have shown extraordinary courage. We cannot thank them enough. In this fight we must listen to their advice. #coronavirus #StayAtHome https://t.co/MGzehDylZX — Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) March 26, 2020

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عبر حسابها في تويتر عن وفاة طبيب سوداني ثان وهو الطبيب أمجد الحوراني، بعد أن توفي الطيب عادل الطيار الأسبوع الماضي نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

وتوفي الطبيبان السودانيان" عادل الطيّار" أخصائي زراعة الأعضاء و"أمجد صلاح حوراني" أخصائي الأنف والأذن والحنجرة،إثر إصابتهما بفيروس كورونا في لندن.

وفاة ثاني طبيب #سوداني🇸🇩 في #بريطانيا، أمجد الحوراني، إثر إصابته بـ #كوفيد_19. وكان عادل الطيار أول طبيب 🇸🇩 يتوفى الأسبوع الماضي بسبب إصابته بالفيروس. العديد من الأطباء العرب يساعدون في معالجة مرضى #كوفيد_19 في🇬🇧. تمنياتنا بالشفاء لجميع المصابين.https://t.co/ja7mB05bRl pic.twitter.com/H9PGPmMMIC — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) March 30, 2020

توفي الطبيب عادل الطيّار مساء يوم الأربعاء 25 مارس/آذار ، وكان الطيّار، قد تطوع ضمن فريق أطباء لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

أما الطبيب السوداني أمجد الحوراني، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات ديربي وبرتون الجامعية، توفي يوم السبت 28 مارس/آذار، بعد ثلاثة أيام من وفاة عادل الطيَار، الجرّاح السوداني في لندن.

اول ثلاثة أطباء يتوفون بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا أثناء تأديتهم لواجبهم الطبي

وهم : عادل الطيار "السودان"

حبيب الزيدي "العراق"

أمجد الحوراني "السودان" #COVID19#الالتزام_بحظر_التجول#السودان_الطوارئ_الصحيه pic.twitter.com/DarW2syQPB — Abazar Hassan (@AbazarHassan) March 30, 2020

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في بريطانيا إلى أكثر من 22 ألفًا، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1400.

وعالميًا، بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا نحو 800 ألفًا، وبلغت حالات الوفاة نحو 39 ألفًا، وتعافى نحو 176 ألفًا، وتصدرت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بنحو 165 ألف حالة، بينما تصدرت إيطاليا أعلى عدد وفيات بنحو 11 ألف و660 حالة.