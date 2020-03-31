البث الحي
سياسة

كورونا.. حزن في السودان بعد وفاة طبيبين أثناء عملهما في بريطانيا

الطبيبان أمجد حوراني (يمين) وعادل الطيّار (يسار)
الطبيبان أمجد حوراني (يمين) وعادل الطيّار (يسار)
31/3/2020

أثار نبأ وفاة طبيبين سودانيين في المملكة المتحدة ردود أفعال كثيرة على شبكات التواصل في السودان، بعد وفاتهما بفيروس كورونا أثناء عملهما في علاج المصابين بالفيروس في بريطانيا.

ونعى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ،عبر حسابه على تويتر ، واصفًا أحد الطبيبين"عادل الطيّار" بأنه صاحب "نفس سمحة تحتشد بالمعاني الإنسانية" وأنه كان مخلصا لمهنته".

كما أعرب سفير المملكة المتحدة في الخرطوم "عرفان صديق" في وقت سابق عن حزنه لوفاة د.الطيّار – أحد الطبيبين المتوفيين – مؤكدا أن العاملين في في القطاع الصحي حول العالم قد أظهروا شجاعة لا مثيل لها، مطالبًا بالتقيد بالنصائح الطبية والإجراءات الوقائية تقديرًا وعرفانًا لهم.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عبر حسابها في تويتر عن وفاة طبيب سوداني ثان وهو الطبيب أمجد الحوراني، بعد أن توفي الطيب عادل الطيار الأسبوع الماضي نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

وتوفي الطبيبان السودانيان" عادل الطيّار" أخصائي زراعة الأعضاء و"أمجد صلاح حوراني" أخصائي الأنف والأذن والحنجرة،إثر إصابتهما بفيروس كورونا في لندن.

توفي الطبيب عادل الطيّار مساء يوم الأربعاء 25 مارس/آذار ، وكان الطيّار، قد تطوع ضمن فريق أطباء لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

أما الطبيب السوداني أمجد الحوراني، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات ديربي وبرتون الجامعية، توفي يوم السبت 28 مارس/آذار، بعد ثلاثة أيام من وفاة عادل الطيَار، الجرّاح السوداني في لندن.

 وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في بريطانيا إلى أكثر من 22 ألفًا، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1400.

وعالميًا، بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا نحو 800 ألفًا، وبلغت حالات الوفاة نحو 39 ألفًا، وتعافى نحو 176 ألفًا، وتصدرت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بنحو 165 ألف حالة، بينما تصدرت إيطاليا أعلى عدد وفيات بنحو 11 ألف و660 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)