قطر تسجل ثاني وفاة بكورونا و88 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 88 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و11 حالة تماثلت للشفاء بالإضافة إلى تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وأوضحت الوزارة الصحة في بيان أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى دولة قطر مؤخرا وأخرى لمخالطين لحالات تم تشخيص إصابتها بالفيروس.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/hhqHcSB4Ux — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 31, 2020

وأدخلت الحالات الجديدة المصابة إلى العزل الصحي التام، حيث تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت وزارة الصحة العامة أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصا اليوم، حيث تم اكتشاف 88 حالة إصابة مؤكدة من بينهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات الجديدة التي تم اكتشافها يرجع إلى استخدام تقنيات مخبرية جديدة ومتطورة للكشف عن الفيروس بإمكانها إجراء الفحص على عدد كبير من العينات يوميا، الأمر الذي يسهم في اكتشاف وبشكل أسرع الحالات المصابة والحد من تفشي الفيروس.

كما تعد هذه الزيادة متوقعة نظرا لتزايد عدد القطريين العائدين من الخارج إلى دولة قطر في الآونة الأخيرة.

وأفادت الوزارة بأنه مع تسجيل 11 حالة جديدة تماثلت للشفاء يصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 62 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها اليوم، تعود إلى مقيم يبلغ من العمر 58 عاما كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى أن المتوفى كان قد تم إدخاله إلى العناية المركزة فور تشخيصه بالمرض في تاريخ 17 مارس/آذار الجاري، وتم توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له فور دخوله المستشفى.

ودعا بيان وزارة الصحة كافة أفراد المجتمع إلى التعاون التام والالتزام بجميع الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية من أجل تقليل الخطر بالإصابة بالفيروس.