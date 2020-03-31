قرية تحت الحجر وعزل بنايات.. إجراءات ضد كورونا في محافظتين مصريتين (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر قوات الشرطة المصرية وهي تقوم بعزل عدة بنايات في مناطق مختلفة من محافظة بورسعيد المطلة على البحر المتوسط، وإحدى قرى محافظة الغربية.

ففي "قرية الهياتم " بمحافظة الغربية، أغلقت قوات الشرطة جميع مداخل القرية ومخارجها بالكامل، بينما ألقت بيانا على الأهالي تحظر فيه السير بالشوارع إلا للضرورة القصوى، وعدم خروج الأطفال من المنازل، ومنع سير جميع وسائل النقل.

كما أمرتهم الشرطة بأغلاق جميع المحلات والمقاهي وصالات الرياضة، ومحال البقالة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وعدم ذهاب العمال إلى المصانع.

وقررت الشرطة عزل المنطقة بالكامل والشروع في تعقيمها، وأعلنت قيام الفرق الطبية بعمل مسح طبي شامل للأهالي.

وقالت الشرطة إن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وإن ذلك بغرض الحفاظ على السكان من التقاط العدوى.

جاء ذلك بعد تأكد إصابة 8 أفراد من عائلة واحدة بقرية الهياتم منهم ثلاثة أطباء وأحدهم أستاذ بكلية الطب.

وفي محافظة بورسعيد تقرر إغلاق عدة بنايات سكنية وفرض حجر صحي عليها في أحياء مختلفة من المحافظة، وهي مناطق محمد علي وعمر بن الخطاب و مبارك والسيدة نفيسة بسبب إصابات فيروس كورونا.

ومن بين البنايات التي فرض عليها هذا الحجر الصحي الكامل بناية تحوي معمل التحاليل الخاص بالدكتور أحمد اللواح الذي توفي بفيروس كورونا فجر أمس الإثنين.

وقد منعت قوات الشرطة سكان هذه البنايات من المغادرة مطلقا، حتى منعتهم من الذهاب إلى أعمالهم، كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن أعداد الإصابات والوفيات بمصر في تزايد حيث بلغت آخر إحصائيات الإصابة حسب وزارة الصحة المصرية 656 مصابا، و41 متوفى بفيروس كورونا المستجد.