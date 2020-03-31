غضب مغربي من قناة العربية الحدث السعودية بسبب فيديو مثير للجدل (شاهد)

أثار بث قناة العربية الحدث مقطع فيديو لسيدة مغربية في أحد المستشفيات المغربية جدلا وانتقادا واسعا عبر المنصات، بعد تسويقها للخبر على أنه بكاء وصراخ سيدة في الحجر الصحي من شدة الجوع

ونفت وزارة الصحة المغربية ما أوردته قناة الحدث.

وفي بيان للإدارة الإقليمية للصحة بـ "سطات" قالت إن المواطنة المغربية التي ظهرت في الفيديو خضعت للفحص السريري ووصف لها الطبيب بعض المهدئات بعدما تبين له أنها تعاني القلق.

وأكدت الوزارة أن حالتها الصحية لا تستجيب للمعايير العلمية المعمول بها سريريا من أجل تحديد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 من عدمه.

كما نفت أن تكون القاعة التي صور فيها الفيديو مخصصة للعزل الصحي وإنما هي قاعة لاستقبال الحالات المستعجلة، مؤكدة استفادة المواطنة من وجبة غداء وجميع ما تحتاجه من مستلزمات.

ورغم التفنيد الرسمي لرواية المرأة إلا أن قناة "العربية الحدث" السعودية، بثت الفيديو، الأحد الماضي، دون الإشارة إلى بيان وزارة الصحة المغربية التي فندت مزاعم المرأة، ودون موازنة الخبر كما يقتضي العمل الإعلامي النزيه والموضوعي.

وفجر بث القناة للفيديو استياء في المغرب حيث انتقد نشطاء بالمملكة استغلال القناة للمقطع لضرب القطاع الصحي بالمملكة وإثارة فوضى اجتماعية، رغم نفي وزارة الصحة لما جاء فيه، في حركة ربطها إعلام محلي بموقف الرياض من الرباط فيما يتعلق بالأزمة الخليجية وأزمة الصحراء.

وانتقدت الناشطة المغربية فاطمة الرباني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "استغلال" القناة السعودية لهذا المقطع المصور.

فيما قال موقع الصحيفة المغربي (مستقل): "بعد عام ونيف على تسببها (قناة الحدث) في تفاقم الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين المغرب من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى، عادت قناة – العربية – لرشق الرباط بسهامها، وهذه المرة باستغلال فيديو سيدة من مدينة سطات تُزعم فيه إصابتها بكورونا وتعرضها للإهمال داخل الحجر الصحي، وهو الأمر الذي كذبته وزارة الصحة بشكل رسمي".

وعبر موقع "الجريدة 24" كتب هشام رماح، يقول إن "قناة ‘العربية لم تبال بتوضيح الوزارة رسميا وركبت على الفيديو دون مبالاة لأخلاقيات الصحافة التي تفرض في هكذا حالات الإحاطة بشتى جوانب الواقعة واستقاء الرأي والرأي الآخر".

وأضاف: "لا مستجد بعد فيروس كورونا يذكر تحت الشمس، كلما تعلق بمجموعة قنوات ‘العربية’ الممولة سعوديا وبمواضيع تهم المغرب، فهي تترصد للمغرب الدوائر وتنقض في حل من كل الضوابط والأخلاقيات على أدنى فرصة تلوح للقائمين عليها للنيل من المملكة".

وفي بيانها التوضيحي حول الفيديو، قالت وزارة الصحة المغربية إن "السيدة استفادت من الأكل (تناولت الطعام) قبل تصويرها للفيديو، وأن المكان الذي صورته لا علاقة له بالمكان المخصص للعزل".

وأبرزت الوزارة أن الأطباء والممرضين تكفلوا بهذه السيدة صحيا ونفسيا، خصوصا أنها لم تستوعب بعد مخالطتها لإحدى المصابات، حيث قامت هذه السيدة بتكسير نافذة بالمستشفى.

وفي فبراير/ شباط 2019، استدعت المغرب سفيرها في الرياض، بعد بث قناة "العربية" السعودية فيلماً عن الصحراء؛ وهو ما أعطى حينها مؤشراً على اشتعال أزمة دبلوماسية جديدة بين الجانبين.

وأعلن المغرب، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 574 حالة، عقب تسجيل 18 حالة جديدة، بحسب بيان رسمي.