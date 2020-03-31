غضب في مصر بعد إخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي "على نفقتهم الخاصة"

تداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريين العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة.

وجاء في صورة إقرار العزل الصحي الصادر عن وزارة الصحة والذي سيوقع عليه العالقون بالخارج إجباريا كشرط لدخول البلاد، أن يخضعوا للحجر الصحي (على نفقتهم الخاصة) فور وصولهم إلى القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت مصر، اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة على جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، وذلك بإخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر به عدد من المواطنين المصريين العائدين من دولة الكويت وهم يهتفون "مش هنروح الحجر".

وفي سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات إضافية بفيروس كورونا، فضلا عن 54 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا إن حالات الإصابة الجديدة جميعها لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى مخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتة إلى أن الوفيات الخمس الأحدث جميعها أيضا لمصريين، موضحة أن اثنين منهم توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى.

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وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات ، وأن 7 مصريين من المصابين بالفيروس خرجوا من مستشفى العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

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وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله للإصابة بالفيروس في مصر حتى اليوم الثلاثاء هو 710 حالات من ضمنهم الـ157 الذين تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

#السيسي بينهب المغتربين وبيمص دم الغلابة رجع المصريين من #الكويت على نفقتهم الخاصة في ظل ان كل الدول رجعت رعايا على نفقة الدولة مش بس كده، لا كمان بيجبرهم على حجر صحي 14 يوم على نفقتهم الخاصة برضو طيب فين دور الدولة وفين المليارات المخصصة لمواجهة #كورونا!؟ — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 31, 2020

وناشدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، "اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية".

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مش هيطلعوا الطياره الا لما يمضوا على إقرار بالموافقه

"ولم يعلن حتى الآن أسعار تكلفة الإقامة لليلة ولكن المسؤولين عن هذه الفنادق وعدوا بتقديم كل التسهيلات والخصومات اللازمة”.

متحدث الحكومة : إقامة العائدين من الخارج بفنادق الحجر على نفقتهم https://t.co/uG2A78ZpSG — Amani (@Amani207) March 31, 2020

صدمه وغضب شديد للمصريين المقيمين بالكويت بعد قرار الحكومه المصريه للراغبين في العوده الى بلادهم بالحجر لمدة 14 يوم على نفقتهم الخاصه باحد فنادق المطار بواقع 2000 جنيه في اليوم للفرد يعني لو عندي اسره من 3 افراد ادفع لي 100 الف جنيه نتمنى اعادة النظر في هذا القرار باسرع وقت ممكن — ابن الجنوب (@Y0hlWktfzlL8DFy) March 31, 2020

بقدر ما كنت غاضبة من العائدين من الكويت لرفضهم الحجر لكني الآن غاضبة من الدولة

ليه نطلب منهم الحجر والبقاء في الفندق وعلى نفقتهم ١٠٠ دولار بوميا.الا تعلمون كم يتقاضى العامل منهم؟ والله كسفتونا بعد ما تغنينا بحرص الدولة على ولادها نصدم بهذا..يعني ده يعجب الريس ورئيس الوزراء؟!! — Suma Saeed (@Sumasaid) March 31, 2020