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سياسة

غضب في مصر بعد إخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي "على نفقتهم الخاصة"

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
31/3/2020

تداول نشطاء مواقع التواصل ووسائل إعلام مقربة من السلطات المصرية، صورا لإقرار العزل الصحي الذي يوقع عليه المصريين العالقين في الخارج، والذي أثار موجة غضب واسعة.

وجاء في صورة إقرار العزل الصحي الصادر عن وزارة الصحة والذي سيوقع عليه العالقون بالخارج إجباريا كشرط لدخول البلاد، أن يخضعوا للحجر الصحي (على نفقتهم الخاصة) فور وصولهم إلى القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبدأت مصر، اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة على جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، وذلك بإخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وتداول نشطاء مقطع فيديو، يظهر به عدد من المواطنين المصريين العائدين من دولة الكويت وهم يهتفون "مش هنروح الحجر".

وفي سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات إضافية بفيروس كورونا، فضلا عن 54 حالة إصابة.    

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا إن حالات الإصابة الجديدة جميعها لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى مخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتة إلى أن الوفيات الخمس الأحدث جميعها أيضا لمصريين، موضحة أن اثنين منهم توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى.

https://twitter.com/AhmedSa83009808/status/1245079814383509505?ref_src=twsrc%5Etfw

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات ، وأن 7 مصريين من المصابين بالفيروس خرجوا من مستشفى العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

https://twitter.com/mohammed0102019/status/1245066243994005508?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله للإصابة بالفيروس في مصر حتى اليوم الثلاثاء هو 710 حالات من ضمنهم الـ157 الذين تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وناشدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، "اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية".      

https://twitter.com/Eslamabdo1986/status/1245044515720888327?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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