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سياسة

شاهد: الاحتلال يعتدي على مصلين وينكل بفلسطيني أمام طفله

31/3/2020

وثّق مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لرجل فلسطيني ببلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو، تنكيل الاحتلال بالرجل أمام طفله، فيما أخذ يصرخ بهم : "تخوفوش الولد.. تخوفوش الولد"، حين تعمد الاحتلال جعل الطفل يرى والده ملقى على الأرض ومقيد اليدين.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المصلين في ساحة مسجد الأربعين.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الثلاثاء، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي تفشي فيروس كورونا، للسيطرة على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن السلطات الإسرائيلية أقدمت على إغلاق المسجد، ومنعت دخول الحراس والسدنة، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان.

وأضافت، إن إغلاق المسجد الإبراهيمي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمام موظفي الأوقاف، ما هو إلا "محاولة للسيطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيشها في هذه الأيام".

وطالبت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي بالعمل على "منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل المسجد لكنيس يهودي في تعامل يضرب بأحقية المسلمين الخالصة به عرض الحائط".

وكانت وزارة الأوقاف، قد أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين، وأبقت على السدنة والحراس على رأس عملهم، لمواجهة أي انتهاك لحرمته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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