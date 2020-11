شاحنة ممتلئة بالجثث.. مشاهد مروعة من نيويورك تجسد كارثة كورونا (فيديو)

تداول ناشطون ووسائل إعلام أمريكية، بعض المقاطع المصورة في نيويورك لجثث مُجمعة في شاحنات بعد تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا في المدينة.

وكانت إحدى الممرضات بمستشفي مانهاتن قد قامت بالتقاط صورة لشاحنة كبيرة وُضع فيها عدد كبير من الجثث على الجانبين، الأمر الذي يوضح حجم الكارثة التي وصلت إليها المدينة.

A Nurse Shared A Harrowing Photo Of COVID-19 Victims At A Manhattan Hospital To Show How Horrifying The Outbreak Is. Earlier today, President Trump described a similar scene at a Queens Hospital.

https://t.co/VuLwfSNMIC pic.twitter.com/1JC7Y6VuyL — President-Elect Alexander Higgins (@kr3at) March 30, 2020

كما شارك أحد الأشخاص بمقطع مصور من أمام مستشفي بروكلين وهو في حالة انهيار من هول المنظر؛ حيث رأي إحدى رافعات نقل البضائع وهي تحمل الجثث وتضعها في شاحنة.

كما شارك آخر بصور لمجموعة من شاحنات التبريد المجهزة لاستقبال جثث الموتى في لانغون بمانهاتن أمام جامعة نيويورك.

وكانت سلطات نيويورك جهزت مشارح مؤقتة، بما فيها شاحنات التبريد، وذلك استعدادا للارتفاع المتوقع في عدد وفيات كورونا. وتعد نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تضررًا بوباء كورونا.

#MyCurrentMentalStateIs watching #Covid_19 bodies being loaded onto a truck in Brooklyn, NY pic.twitter.com/gw9kPfZqtN — President-Elect Tweety Birdy⁷ 😳 🤖 🌺😳 (@_____Tweety____) March 30, 2020

وتخطت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 3 آلاف، بينما اقترب عدد المصابين إلى 165 ألفًا،و شهدت ولاية كاليفورنيا قفزة في عدد الإصابات خلال الـ 4 أيام الماضية.

Hospitals around New York City are using refrigerated trucks as makeshift morgues to deal with the crisis outside NYU Langone in Manhattan on Sunday Each truck is capable of holding up to 44 bodies, As of Sunday night,more than 142,600 cases in the US and nearly 2,500 deaths pic.twitter.com/PMlttn1Nvq — Lilian Chan (@bestgug) March 30, 2020