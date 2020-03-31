رئيس الأركان وقادة بالجيش الإسرائيلي في عزل ذاتي بسبب كورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي وقائدين آخرين على الأقل دخلوا في عزل ذاتي بعدما تأكدت إصابة أحد قادة الجيش بفيروس كورونا المستجد.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي "عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام. وقد تأكد اليوم أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مريض بكورونا. لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف المتحدث أن "رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، ولا يعاني أي أعراض، وسيتم فحصه قريبا".

وأوضح المتحدث أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات كانا حاضرين في الجلسة وبالتالي سيدخلان أيضا الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.

أقام رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام في تاريخ 22.03.2020.وقد تاكد اليوم من أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مريض بالكورونا. لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2020

والإثنين، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير سيدخل في عزل ذاتي لأسبوعين بعد التأكد من إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث إن نتنياهو سيبقى في الحجر بالرغم من أن الفحوص التي أجريت له وأفراد أسرته والموظفين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة لبحث تشكيل حكومة ائتلافية.

وسجلت إسرائيل نحو 4700 إصابة و16 وفاة بالمرض.