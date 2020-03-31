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سياسة

"خرج لمرة واحدة فأصيب".. رسالة مؤلمة من نجل أحد مرضى كورونا (فيديو)

الشاب الجزائري "محمد بوزيان" يصف تفاصيل إصابة والده ويحث المواطنين على الالتزام بالحجر المنزلي
الشاب الجزائري "محمد بوزيان" يصف تفاصيل إصابة والده ويحث المواطنين على الالتزام بالحجر المنزلي
31/3/2020

نشر نجل أحد المصابين بكورونا في مدينة البليدة بالجزائر، فيديو على صفحته بموقع فيسبوك وضح فيه تفاصيل إصابة والده بكوفيد 19.

ويروي "محمد بوزيان" بتأثر بالغ كيف أصيب والده بفيروس كورونا، مؤكدًا أن والده التزم بالبقاء في المنزل طيلة فترة الحجر الصحي الذي فرض على مدينة البليدة، ولم يخرج من البيت إلا مرة واحدة استغلها لقضاء حوائجه.

شعر والد الشاب محمد بوزيان بالإعياء بعد يومين فقط من خروجه من المنزل، وصعوبة بالتنفس، فتوجه لإجراء التحليل بالمستشفى، حيث تبين إصابته بالفيروس بالمساء وأدخل المستشفى للعلاج، ووضعه مستقر.

ودعا محمد متابعيه إلى الالتزام الكامل بالحجر المنزلي، إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء.

وفي ختام الفيديو شدد محمد على عدم الاستهزاء بالمرض، وأخذ الحيطة، والتزام كل أسباب الوقاية.

ويشار أن وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات بالجزائر إلى 584 مصابا والوفيات إلى 35.

وفي السياق نشرت صفحة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عددا من الفيديوهات للاعبي المنتخب الجزائري، وهم ينصحون المواطنين بضرورة البقاء في البيت واتخاذ كافة أساليب الوقاية من فيروس كوفيد-19.

ونشرت الصفحة فيديوهات للعديد من لاعبي الخضر على غرار نجم مونبيليه الفرنسي أندي ديلرو والمدافع مهدي زفان ونجم الخضر السابق حسان يبدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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