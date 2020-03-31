بينها اليمن وكوريا الشمالية.. دول لم يصل إليها كورونا بعد

بينما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا بـالجائحة لانتشاره تقريبا في كافة دول العالم، لم يصل خطر الفيروس ولو على الورق بعد إلى 20 دولة.

وحسب تقارير إعلامية، بينها ما نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية، لم يتمكن كورونا حتى مساء الاثنين، من الوصول إلى 4 دول آسيوية، و6 أفريقية، إضافة إلى 10 دول في قارة أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية.

وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمانستان.

أما الدول الأفريقية فهي بوروندي، ومالاوي، وسيراليون، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب.

بينما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، و جمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو.

و عزت نيوزويك عدم وصول الفيروس على الورق إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

وعلى الرغم من عدم تسجيل الدول المذكورة أعلاه أي إصابات بكورونا، حتى مساء الاثنين، إلا أنها انخرطت في الأزمة وفرضت إغلاقا عاما لمنع وصول الفيروس إليها.

وعلى سبيل المثال، أعلنت سيراليون، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ لمدة عام للمساعدة في عمليات احتواء وتحجيم أي انتشار محتمل لفيروس كورونا.

وجاء قرار رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، باعتباره ضرورة في إطار الإجراءات الفعالة لمواجهة الفيروس.

وحتى صباح الاثنين، سجلت القارة الإفريقية 5 ألاف إصابة بفيروس كورونا، و150 وفاة، وذلك منذ وصول الفيروس إلى القارة منتصف فبراير/شباط الماضي.

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية والذي لم تسجل بلاده رسميًا إصابات بكورونا (رويترز)

203 دولة ومكان

يشار أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت رسميا على موقعها الإلكتروني، وصول فيروس كورونا إلى 203 دول وأماكن بينها سفينة أميرة الماس السياحية، التي شهدت إصابة 712 شخصا بالفيروس.

وبينما تشير تقارير إعلامية إلى خلو جنوب السودان من أي إصابة بكورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أدرجت جنوب السودان في قائمة الدول التي وصلها الفيروس، بتسجيلها حالة واحدة حتى مساء الإثنين.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر العالم.

وعالميًا، بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا نحو 687 ألفًا، وبلغت حالات الوفاة نحو 38 ألفًا، ويعاني أكثر من 170 ألفًا، وتصدرت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات بنحو 165 ألف حالة، بينما تصدرت إيطاليا أعلى عدد وفيات بنحو 11 ألف و660 حالة.