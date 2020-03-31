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إصابة طبيب التقى بوتين مؤخرا بفيروس كورونا

بوتين يصافح كبير الأطباء في المستشفى دينيس بروتسنكو أثناء زيارة للمرضى المصابين بكورونا
بوتين يصافح كبير الأطباء في المستشفى دينيس بروتسنكو أثناء زيارة للمرضى المصابين بكورونا
31/3/2020

أصيب دينيس بروتسنكو رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان بروتسنكو قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى.

وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، الثلاثاء، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، لترتفع الحصيلة إلى 2337، بحسب بيان صادر عن خلية الأزمات الخاصة بمكافحة كورونا.

وذكر البيان أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 17 وذلك بعد تسجيل 8 حالات جديدة.
ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الإثنين بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 800 ألف شخص بالعالم، توفي منهم أكثر من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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