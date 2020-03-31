إسبانيا وفرنسا وبريطانيا تسجل أرقاما قياسية في وفيات كورونا

سجلت كل من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، الثلاثاء، أرقاما قياسية جديدة في الوفيات خلال آخر 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشاره.

إسبانيا

تم تسجيل 849 وفاة في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع ضئيل الإثنين، وفق ما أعلنت السلطات.

وأودى الفيروس بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني دولة أكثر تضرراً بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.

وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد ليبلغ أعلى مستوياته أيضاً (9222 إصابة في 24 ساعة والعدد الإجمالي 94417 إصابة)، بعد أن سجّل تباطؤاً منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من ألفين في يوم واحد، ليبلغ 19259 شخصاً فيما أُدخل 5607 مصاباً إلى العناية الفائقة أي 324 مصاباً إضافياً في 24 ساعة.

فرنسا

أعلن مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا جيروم سالومون الثلاثاء وفاة نحو 500 شخص بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفيات البلاد في الساعات ال24 الماضية، في ارتفاع قياسي منذ بدء انتشار الوباء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى 3523 وفاة.

وبات العدد الإجمالي للأشخاص الذين دخلوا المستشفيات نحو 22800 أي بارتفاع بحوالي 1749 مصابا منذ الإثنين وبينهم عدة حالات تتطلب دخول العناية الفائقة.

بريطانيا

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن تسجيل عدد قياسي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد بلغ 381 وفاة خلال الساعات ال24 الماضية، أي ضعف العدد الذي سجلته خلال ال24 ساعة التي سبقت.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر "لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم 30 مارس/آذار، فقد توفي للأسف 1789 شخصاً من بين من تم ادخالهم إلى المستشفيات" للعلاج من الفيروس، أي بارتفاع عن 1408 وفاة الإثنين.

وذكر جهاز الرعاية الصحية في انجلترا أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 19 و98 عاما وكانوا جميعا، باستثناء 28 منهم، يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وسجل أعلى عدد وفيات سابق السبت مع 260 حالة، وانخفض هذا إلى 180 الإثنين.

وتأكدت إصابة نحو 25150 شخصا بالفيروس حتى الآن في بريطانيا، ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهي زيادة يومية بمعدل 3009 حالات.

وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لإنجلترا وويلز الثلاثاء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بنسبة 24%.

الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ذلك المسجل في الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى، وفق حصيلة نشرتها الثلاثاء جامعة جونز هوبكنز.

وأحصت الجامعة 3415 حالة وفاة في الولايات المتحدة لتتخطى الصين التي أبلغت عن 3309 وفيات.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى 175067، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها، أي أعلى من أي دولة أخرى في العالم.