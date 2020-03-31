البث الحي
سياسة

ألمانيا توافق على توريد غواصة لمصر و 4 سفن حربية لإسرائيل

الغواصة الألمانية "U36" تشارك في المناورة البريطانية "جوينت واريور"
الغواصة الألمانية "U36" تشارك في المناورة البريطانية "جوينت واريور"
31/3/2020

وافقت الحكومة الألمانية على توريد شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر وأربع سفن حربية لإسرائيل.

وأطلع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الثلاثاء، عبر خطاب لجنة الشؤون الاقتصادية  البرلمان الألماني (بوندستاج) بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

كما وافقت الحكومة على توريد قاذفة طوربيد من شركة "راينلاند إير سيرفس" لباكستان و72 صاروخا من شركة "ديل ديفنس" للفلبين.

يُذكر أن مصر حلت في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة، وقالت: "في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسؤول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب".

وأضافت داجدلين: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لهذه السياسة غير الأخلاقية في التصدير التي تمد النزاعات في أنحاء العالم بالسلاح".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)