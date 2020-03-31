أكثر من 705 آلاف دولار.. معلمو الأردن يتبرعون لمواجهة كورونا

تفاعل أردنيون مع انتشار صورة تبرعات من المعلمين الأردنيين لصالح دولتهم، وقدرها نصف مليون دينار أردني (705219 دولار أمريكي)، لجهود محاربة فيروس كورونا.

وقدّم معلمون أردنيون مساهمة مادية قدرها 500 ألف دينار، للمساهمة في مواجهة وباء كورونا في الأردن، وجاء الشيك مقدما باسم "المعلم الأردني"، إلى وزير الصحة.

وقالت نقابة المعلمين الأردنيين على تويتر إنها أودعت "شيك التبرع"، بنصف مليون دينار في حساب تبرعات الصحة.

ونشر نائب النقيب، ناصر سلامة نواصرة، صورة من الشيك المودع، وكتب" تبرع المعلم الأردني للمساعدة في مواجهة فايروس كورونا" في حين كتب الناطق الإعلامي للمعلمين نور الدين نديم "المعلمون جنود الوطن" مرفقا صورة شيك التبرع أيضا.

نقابة المعلمين تودع شيك التبرع بنصف مليون دينار في حساب تبرعات الصحة.https://t.co/x9QbXoUsrD pic.twitter.com/G0KErwm0Pa — نقابة المعلمين الأردنيين (@Jts_Org_Jo) March 30, 2020

إضراب المعلمين

كانت نقابة المعلمين الأردنيين قد نفذت إضرابا غير مسبوق، انتهى يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد اتفاق مع الحكومة والمحتجين بشأن العلاوات.

وفي مؤتمر صحفي مساء السبت 5 أكتوبر / تشرين الأول من عام 2019، أعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إيقاف "أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلمين على مطالبهم بالعلاوة والاعتذار".

وذكرت وكالة الأنباء انتظام طوابير الطلبة، صباح الأحد، إيذانًا ببدء العملية التعليمية بعد انقطاع استمر 4 أسابيع، وذلك منذ استجابة المعلمين لدعوة نقابتهم بالإضراب في 8 سبتمبر/أيلول الماضي حتى مساء السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء إضراب المعلمين وسط أزمة اقتصادية في الأردن أثرت على الحالة المعيشية للأردنيين، إذ رفعت الحكومة في مطلع العام الماضي أسعار الخبز وبعض السلع وضريبة الدخل.

" هؤلاء هم كراسي البلد الجيش الثاني معلمي الوطن " يحيا المعلم الأردني وتحيا نقابة المعلمين ويحيا الوطن تحت ظل حضرة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه . pic.twitter.com/s6ccGuuzzj — 𝚀𝚞𝚝𝚊𝚒𝚋𝚊 𝙵. 𝙰𝚕𝚔𝚊𝚍𝚒 (@QAlkadi) March 30, 2020

https://twitter.com/BakerShaheera/status/1244744737162244102?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ameralmahseery/status/1244664584683872258?ref_src=twsrc%5Etfw