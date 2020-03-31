البث الحي
سياسة

أكثر من 705 آلاف دولار.. معلمو الأردن يتبرعون لمواجهة كورونا

31/3/2020

تفاعل أردنيون مع انتشار صورة تبرعات من المعلمين الأردنيين لصالح دولتهم، وقدرها نصف مليون دينار أردني (705219 دولار أمريكي)، لجهود محاربة فيروس كورونا.

وقدّم معلمون أردنيون مساهمة مادية قدرها 500 ألف دينار، للمساهمة في مواجهة وباء كورونا في الأردن، وجاء الشيك مقدما باسم "المعلم الأردني"، إلى وزير الصحة.

وقالت نقابة المعلمين الأردنيين على تويتر إنها أودعت "شيك التبرع"، بنصف مليون دينار في حساب تبرعات الصحة.

ونشر نائب النقيب، ناصر سلامة نواصرة، صورة من الشيك المودع، وكتب" تبرع المعلم الأردني للمساعدة في مواجهة فايروس كورونا" في حين كتب الناطق الإعلامي للمعلمين نور الدين نديم "المعلمون جنود الوطن" مرفقا صورة شيك التبرع أيضا.

إضراب المعلمين

كانت نقابة المعلمين الأردنيين قد نفذت إضرابا غير مسبوق، انتهى يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد اتفاق مع الحكومة والمحتجين بشأن العلاوات.   

وفي مؤتمر صحفي مساء السبت 5 أكتوبر / تشرين الأول من عام 2019، أعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إيقاف "أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلمين على مطالبهم بالعلاوة والاعتذار".

وذكرت وكالة الأنباء انتظام طوابير الطلبة، صباح الأحد، إيذانًا ببدء العملية التعليمية بعد انقطاع استمر 4 أسابيع، وذلك منذ استجابة المعلمين لدعوة نقابتهم بالإضراب في 8 سبتمبر/أيلول الماضي حتى مساء السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء إضراب المعلمين وسط أزمة اقتصادية في الأردن أثرت على الحالة المعيشية للأردنيين، إذ رفعت الحكومة في مطلع العام الماضي أسعار  الخبز وبعض السلع وضريبة الدخل.

https://twitter.com/BakerShaheera/status/1244744737162244102?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ameralmahseery/status/1244664584683872258?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)