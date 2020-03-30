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نجل لواء مصري متوفى بكورونا يتحدث عن الأيام الأخيرة لوالده (فيديو)

30/3/2020

حكى نجل اللواء المصري خالد شلتوت الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده وتجربته مع العزل، مقدمًا نصائح عدة للمصريين ومحذرًا من الاستهتار بالأمر.

وقال الشاب الذي مازال يقضي ووالدته، فترة الحجر الصحي منذ 18 يومًا بعدما تبين إصابتهما بالفيروس، إن كورونا حرمه من والده كما حرمه من حضور الدفن والعزاء، لكنه أكد أن أسوأ إحساس على الإطلاق هو تعامل الناس معه وكأنه الفيروس نفسه.

وروى الشاب تفاصيل تعب والده منذ شعوره بأعراض برد عادية وتناوله بعض الأدوية بعدما كشف عليه الطبيب، إذ مارس عمله في اليوم التالي دون مشاكل.

لكن بعدها تزايدت الأعراض وكان أبرزها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وخمول وعدم قدرة على الحركة وسعال وضيق شديد في التنفس، وهنا انتقل إلى المستشفى العسكري وبعد تحاليل تبين إصابته بالفيروس ما استدعى إجراء التحاليل ذاتها لبقية الأسرة.

وقال الشاب إنه أصيب ووالدته بالفيروس وتم حجزهم في المستشفى أو "حبسهم" وفق تعبيره، وهو الأمر الذي أثر في نفسية والده فزاد من تعبه.

وأضاف أن الفيروس تمكن سريعا جدًا من رئة والده التي كانت تعمل بأقل من 5% من طاقتها، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي ثم إلى العناية المركزة حتى توقف قلبه تمامًا عن الحياة.

ولأنه في العزل، حُرم الشاب من وداع والده، أما الآن، فالفيروس متشبث لديه ووالدته في منطقة الحلق، وقال إن أسوأ عرض في تلك المرحلة هو ألم حاد في منطقة الحلق خاصة مع شرب المياه مع ضيق في التنفس وخمول عام في الجسم، وأيضًا فقدان الإحساس بالشم أو التذوق.

وحذر الشاب، المصريين من الاستهتار بالأمر أو بإرشادات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية بخاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي، منوهًا إلى سرعة انتشار الفيروس وتطوره وتحوره، في ظل عدم ظهور لقاح أو عقار للقضاء عليه إلى الآن.

وبناء على نصائح الأطباء، قال الشاب إن الغرغرة بمحلول "الليمون والماء والملح" هام للغاية، بالإضافة إلى شرب السوائل الدافئة بشكل عام ومشروب العرقسوس الدافئ بشكل خاص إلا لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

كما نصح بضرورة تهوية المنازل والتقليل من استخدام مكيفات الهواء، واستخدام الكلور المخفف في التنظيف العام، وأوصى الناس بعدم الخوف أو الهلع من الفيروس مشددًا على أن الحالة النفسية لها دور كبير في مقاومة المرض.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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