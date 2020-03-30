نتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بفيروس كورونا

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، الدخول في الحجر الصحي، برفقة مساعديه، بعد ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "رغم عدم انتهاء التحقيق الوبائي بشأن إمكانية إصابته بفيروس كورونا، قرر رئيس الوزراء، أنه ومستشاريه سيدخلون الحجر الصحي حتى انتهاء التحقيق".

وأضاف البيان "ستحدد وزارة الصحة مع طبيبه الشخصي موعدا لإنهاء الحجر الصحي، وفقا لنتائج الفحوصات".

ويمثل هذا الموقف، تغييرا لموقف سابق، أعلن فيه مكتب نتنياهو، أن الأخير لن يخضع للحجر الصحي.

وكان مسؤولون قالوا اليوم الإثنين إن الاختبارات أكدت إصابة ريفكا بالوخ، مستشارة نتنياهو بفيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤول وهو يعلن إصابة المستشارة البرلمانية "سنتخذ إجراءات وفقا لإرشادات وزارة الصحة". ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حالة المستشارة الصحية بأنها جيدة.

وتطلب وزارة الصحة بشكل عام من كل من خالطوا شخصا تأكدت إصابته عن قرب العزل الذاتي لمدة 14 يوما واحتمال الخضوع لفحص كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وكانت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، قد قالت إن نتنياهو سيدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع، بعد تأكيد إصابة مستشارته لشؤون المتدينين ريفكا بالوخ بالفيروس، بعد ثبوت إصابة زوجها بها.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4347 إصابة (رويترز)

ولفتت القناة إلى أن نتنياهو سيخضع في وقت لاحق لفحص الفيروس.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن بالوخ التقت مع نتنياهو، وعدد من الوزراء في الأيام الأخيرة.

وكان نتنياهو قد أجرى قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الإثنين، إلى 4347 إصابة، بعد الإعلان عن إصابة 100 إسرائيلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، قولها إن حالة 80 من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج حرجة.

وأضافت إن 81 من مجمل المصابين في حالة متوسطة، وإن باقي المصابين في حالة طفيفة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى شفاء 134 مصابا من الفيروس، فيما كانت فد أعلنت، الأحد، ارتفاع الوفيات إلى 15 حالة.

وشددت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من القيود على حركة المواطنين الإسرائيليين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وإجمالًا، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.