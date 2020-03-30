ميركل تخضع لثالث اختبار للكشف عن كورونا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنغيلا ميركل خضعت لثالث اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأضاف المتحدث أن الفحص أظهر مرة اخرى عدم إصابتها بالفيروس، لكنها "ستواصل مباشرة أعمالها خلال الأيام المقبلة من الحجر المنزلي".

ووضعت ميركل، 65 عاما، نفسها في حجر منزلي في الثاني والعشرين من مارس/ آذار الجاري بعد يومين من مخالطتها طبيبا تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقالت ميركل في تسجيل صوتي إنها تعيش هذه التجربة بصعوبة لعجزها عن التواصل مع وزرائها ومستشاريها.

وقالت السبت في كلمتها الأسبوعية "المؤسف أن العدد اليومي للإصابات الجديدة لا يدع لنا أي سبب للرضوخ أو للتخفيف من القيود".

وتزداد شعبية ميركل منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، إذ يرى الألمان أنها نجحت في التعامل مع هذه الأزمة، وخصوصا أن عدد الوفيات في البلاد ما زال محدودا نسبيا مقارنة بأعداد الإصابات.

ويتجاوز عدد إصابات كورونا في ألمانيا حتى مساء الإثنين 66 ألف حالة، من بينهم أكثر من 616 حالة وفاة.