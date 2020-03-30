لحظة بلحظة.. تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الاثنين 30 مارس)

حتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 740 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين، 30 مارس/آذار:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكينز: إجمالي الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 2828 والإصابات أكثر من 153 ألفا.

منظمة الصحة العالمية تدعو مصر إلى توفير المزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لانتشار واسع محتمل لكورونا.

حاكم ولاية نيويورك: 1218 وفاة بفيروس كورونا وعدد الإصابات ارتفع إلى 66497.

وزارة الصحة الإسرائيلية: 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4695 وإجمالي الوفيات 16.

وزارة الصحة المغربية: 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 534.

وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 656 وإجمالي عدد الوفيات 41.

وزارة الصحة العراقية: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 630.

وزارة الصحة الجزائرية: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 584 وتسجيل 4 وفيات جديدة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي حالات الشفاء 51.

وزارة الصحة التركية: 37 وفاة جديدة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 168 وارتفاع عدد الإصابات إلى 10827.

مراسل الجزيرة: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1087.

منظمة الصحة العالمية: التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي أديا إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية: القيود على حركة التنقل وغلق المطارات لا يمنع انتقال فيروس كورونا ولكن يحد من انتشاره.

رويترز: لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام.

وزارة الصحة البريطانية أعلنت تسجيل 180 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين خلال ال24 ساعة.

الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1453.

الداخلية السعودية: إجراءات إضافية لمكافحة كورونا في أحياء بمكة المكرمة وحظر التجوال فيها بدءا من ظهر اليوم.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29.

السويد تعلن تسجيل 36 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 146.

ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 2504 وعدد الإصابات إلى 143055.

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو وطاقمه يخضعون أنفسهم للحجر المنزلي إلى حين صدور نتائج فحوص الكورونا.

وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 179 وشفاء 29.

إسبانيا تعلن تسجيل 812 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 7340.

وزارة الصحة الإيرانية: بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا 13911 غادروا المستشفيات.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 41495.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 117 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى2757.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 446.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 82 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي المتوفين إلى 513.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 266.

السلطات الفلسطينية تعلن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 115.

رويترز: تراجع سعر مزيج خام برنت دولارين إلى 22.93 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2002.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الوفيات إلى 27.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 517.

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى4347.

الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 109 بعد تسجيل إصابة جديدة بقرية قطنة شمال شرقي القدس.

تايلاند تعلن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1524.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 72.

باكستان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 17 والإصابات إلى 1589.

وزارة الداخلية الموريتانية تصنف العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي بؤرتين لفيروس كورونا.

الرئيس الأرجنتيني يعلن تمديد الحجر الصحي الوطني الإلزامي للحد من تفشي فيروس كورونا حتى 12 أبريل/نيسان القادم.

وزارة الصحة المكسيكية تعلن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 20.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية هرات ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 141.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 2467 والإصابات إلى 140886.

الصين تعلن 4 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3304 والإصابات إلى 81470.

ترمب: لو لم نقم بأي من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا لوصل عدد الوفيات في بلادنا إلى 2.2 مليون شخص.

ترمب يرجح أن تشهد الولايات المتحدة ذروة معدل الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين.

ترمب: سيكون هناك خسارة فادحة قبل الانتصار على الفيروس والأسبوعان المقبلان فاصلان في معركتنا ضده.

ترمب: قرارنا بمنع دخول القادمين من الصين وأوروبا إلى بلادنا كان رائعا وساهم في تخفيف وطأة فيروس كورونا.

ترمب: نجري اختبارات فيروس كورونا لنحو 100 ألف شخص يوميا ونعمل بشكل وثيق على توفير معدات طبية للولايات.