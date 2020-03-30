شاهد: أردوغان يستمع لصوت الأذان في "غرناطة" الإسبانية

نشر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الأحد، فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان أثناء استماعه لصوت الأذان من مدينة غرناطة الإسبانية.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر "رئيسنا خلال استماعه لرفع الأذان في غرناطة.. نأمل ألا ينقطع صوت الأذان عن وجه الأرض. نسأل الله أن يرزقنا جميعا أداء صلواتنا جنبا إلى جنب في مساجدنا مجددا".

ومنتصف مارس/آذار الجاري، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إيقاف صلوات الجمعة والجماعة في مساجد البلاد حتى إشعار آخر، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken… Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun… pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 131، إثر تسجيل 23 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، أنه "تم إجراء 9 آلاف و982 فحصا للكشف عن كورونا"، أظهرت إصابة ألف و815 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 9 آلاف و217.

وأوضحت أن البلاد سجلت 35 حالة شفاء من كورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 105.

ويبلغ عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة 568 شخصاً، فيما بلغ إجمالي فحوصات الكشف عن كورونا 65 ألفا و446.