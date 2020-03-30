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سياسة

سرقة لوحة لفان غوخ من متحف مغلق بسبب كورونا

متحف سينغر لارين في هولندا
متحف سينغر لارين في هولندا
30/3/2020

قال مدير متحف "سينغر لارين" في هولندا يوم الإثنين إن لصوصا سرقوا لوحة للرسام فنسنت فان غوخ بعد اقتحام المتحف المغلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال إيفرت فان أوس مدير المتحف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرقي أمستردام "حدثت عملية اقتحام للمتحف الليلة الماضية وسرقت لوحة لفان غوخ".

وأوضح أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "حديقة دير نونن في الربيع" ورسمها فان غوخ عام 1884 عندما كان يقيم في منزل والده.

لوحة &quot;حديقة دير نونن في الربيع&quot; للرسام العالمي فان غوخ

وتقدر القيمة المالية للوحة بين مليون وستة ملايين يورو حسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشرطة وتقارير إخبارية هولندية أن اللصوص دخلوا المتحف في حوالي الساعة 3:15 صباحا (01:15 بتوقيت غرينتش) عن طريق كسر بابه الأمامي الزجاجي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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