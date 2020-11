جامعة "أوكسفورد" تطلب متطوعين لتجربة لقاح ضد كورونا: ما الشروط؟

وجهت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، نداء إلى سكان منطقة "تيمس فالي" في جنوب شرقي البلاد، للتطوع من أجل تجربة لقاح جديد محتمل لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال القائمون على أبحاث كورونا بالجامعة، في بيان لهم، إنهم يحتاجون "510 متطوعين، صحتهم جيدة، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و55سنة، للمشاركة في التجارب السريرية الرامية لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا".

واشترطت الجامعة أن يكون المتطوع من سكان منطقة "تيمس فالي"، ولم يصب بفيروس كورونا.

كما استبعدت الجامعة أي امرأة حامل أو مرضع، أو مقبلة على هذه التجربة، إضافة إلى من شاركوا من قبل في تجارب سريرية.

ويقود هذا المشروع البحثي معهد جينر ومجموعة أكسفورد للقاحات.

ومن المقرر استمرار برنامج تجربة اللقاح المحتمل ضد كورونا 6 أشهر على الأقل مع احتمال زيادة المدة إلى عام، قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

We’re working hard to develop a vaccine against #Covid-19. Today we’re recruiting individuals to take part in clinical trials.

This is a crucial step.

We need healthy volunteers aged 18 – 55, to help test its potential effectiveness. Volunteer today >> https://t.co/1jU4bcVTc3 pic.twitter.com/ytVi0AeZs7

— University of Oxford (@UniofOxford) March 27, 2020