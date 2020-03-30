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جامعة "أوكسفورد" تطلب متطوعين لتجربة لقاح ضد كورونا: ما الشروط؟

لا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد
لا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد
30/3/2020

وجهت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، نداء إلى سكان منطقة "تيمس فالي" في جنوب شرقي البلاد، للتطوع من أجل تجربة لقاح جديد محتمل لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال القائمون على أبحاث كورونا بالجامعة، في بيان لهم، إنهم يحتاجون "510 متطوعين، صحتهم جيدة، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و55سنة، للمشاركة في التجارب السريرية الرامية لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا".
واشترطت الجامعة أن يكون المتطوع من سكان منطقة "تيمس فالي"، ولم يصب بفيروس كورونا.
كما استبعدت الجامعة أي امرأة حامل أو مرضع، أو مقبلة على هذه التجربة، إضافة إلى من شاركوا من قبل في تجارب سريرية.
ويقود هذا المشروع البحثي معهد جينر ومجموعة أكسفورد للقاحات.
ومن المقرر استمرار برنامج تجربة اللقاح المحتمل ضد كورونا 6 أشهر على الأقل مع احتمال زيادة المدة إلى عام، قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

وحسب بيان "أوكسفورد"، ستقوم التجربة على إعطاء 260 من المتطوعين اللقاح المحتمل ويحمل اسم "ChAdOx1 nCoV-19 "، بينما سيتم إعطاء الآخرين لقاحا وهميا، على ألا يعرف المتطوع إلى أي مجموعة ينتمي.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 770 ألفا، توفي منهم أكثر من 36 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 160 ألفا، حسب موقع Worldometer .

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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