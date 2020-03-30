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تكدس الجثث وإحراقها: مشاهد حصرية للجزيرة من إقليم لومبارديا بإيطاليا (فيديو)

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الاثنين، إلى 11 ألفا و591
ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الاثنين، إلى 11 ألفا و591
30/3/2020

بكلمات مؤثرة يسلم جسد والده العجوز لفرق الإسعاف ويوصيهم به خيراً. تنطلق كلماته ويريدها قوية. أبي هل تسمعني؟ لا يقوى الجسد المنهك على الحركة ولا الكلام.

تخفت كلمات الابن وتعلو صفارة  سيارة الإسعاف التي تركت إيتالو على قارعة الطريق يغالب دموعه، لم يكن يعلم حينها أنه آخر وداع وأنه لن يتمكن من رؤية والده مجددا ولا حتى دفنه، كما تستحق كل نفس بشرية.

ليس هذا مقطعا من رواية ولا مشهدا تمثيليا، فقصة والد إيتالو تشبه قصص الآلاف في إيطاليا.

وتمكنت قناة الجزيرة من دخول مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا أكثر الأقاليم تأثرا بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووثقت كاميرا برنامج "للقصة بقية" مشاهد حصرية من داخل المدينة المعزولة منذ أسابيع عن العالم، وتظهر الكاميرا يوميات فرق الإنقاذ في رحلتها لإسعاف المصابين، وتنقل معاناة الضحايا في مواجهة الفيروس.

وعرض البرنامج في حلقة اليوم الاثنين التي جاءت بعنوان "كورونا العابر للقارات" شهادات حصرية لمن فقدوا ذويهم، وصورا لتكدس الجثث في المقابر، واضطرار الجيش لنقل مئات منها إلى مقابر خارج المدينة لدفنها أو إحراقها.

وارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الإثنين، إلى 11 ألفا و591، إثر تسجيل 812 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن إصابات كورونا بلغت 101 ألف و739، عقب تسجيل 1648 إصابة جديدة.

وفي منطقة لومبارديا شمالي البلاد، الأكثر تضررا من الفيروس، جرى تسجيل 458 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة، حسب المسؤول الصحي بالمنطقة غويليو غالليرا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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