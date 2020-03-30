بالدموع وبلا مصافحة: أم أردنية تستقبل نجلها العائد من الحجر الصحي بسبب كورونا

استقبلت أم أردنية نجلها العائد من الحجر الصحي بفنادق البحر الميت في الأردن بالزغاريد والدموع.

وأظهر الفيديو لحظة دخول الشاب "يزن أبو الراغب" إلى منزله حاملا حقائبه وأغراضه وهو يرتدي الكمامة الطبية ويتخذ الإجراءات الوقائية.

https://twitter.com/habooshadeeb/status/1244626776682307585?ref_src=twsrc%5Etfw

وجاء صوت والدته باكيًا: "الحمد لله عالسلامة يا عمري، يقبرني هالطول". مطلقة عددًا من الزغاريد.

وعبر "يزن" إلى غرفة خاصة لاستكمال الحجر المنزلي لأسبوعين إضافيين، ملوحًا بالتحية لوالدته من خلف الزجاج.

ونشرت والدته مقطع الفيديو عبر حسابها بتويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل ما قدمتموه لابني يزن، أثناء الحجر الصحي في أحد فنادق البحر الميت. وأنا عند حسن ظنكم أنا وعائلتي. التزمنا بتعليماتكم لصالحنا ولصالح وطننا الأردن الغالي. أشكركم من كلّ قلبي".

وبدأت السلطات الأردنية إجلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 4 وفيات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن وزارته سجلت وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي البلاد.

وأوضح مدير المستشفى محمد الغزو أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا حيث سبب لها التهابا حادا في الرئتين".

وسجل الأردن حتى الآن 268 إصابة بكورونا نجم عنها 5 وفيات، بينما تماثل 26 مصاباً للشفاء.

وشهد الأردن، أخيرا، ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات بكورونا، مما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ).

كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.