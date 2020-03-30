البث الحي
سياسة

بالدموع وبلا مصافحة: أم أردنية تستقبل نجلها العائد من الحجر الصحي بسبب كورونا

أم أردنية تستقبل نجلها العائد من الحجر الصحي بالزغاريد والدموع
أم أردنية تستقبل نجلها العائد من الحجر الصحي بالزغاريد والدموع
30/3/2020

استقبلت أم أردنية نجلها العائد من الحجر الصحي بفنادق البحر الميت في الأردن بالزغاريد والدموع.

وأظهر الفيديو لحظة دخول الشاب "يزن أبو الراغب" إلى منزله حاملا حقائبه وأغراضه وهو يرتدي الكمامة الطبية ويتخذ الإجراءات الوقائية.

https://twitter.com/habooshadeeb/status/1244626776682307585?ref_src=twsrc%5Etfw

وجاء صوت والدته باكيًا: "الحمد لله عالسلامة يا عمري، يقبرني هالطول". مطلقة عددًا من الزغاريد.

وعبر "يزن" إلى غرفة خاصة لاستكمال الحجر المنزلي لأسبوعين إضافيين، ملوحًا بالتحية لوالدته من خلف الزجاج.

ونشرت والدته مقطع الفيديو عبر حسابها بتويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل ما قدمتموه لابني يزن، أثناء الحجر الصحي في أحد فنادق البحر الميت. وأنا عند حسن ظنكم أنا وعائلتي. التزمنا بتعليماتكم لصالحنا ولصالح وطننا الأردن الغالي. أشكركم من كلّ قلبي".

وبدأت السلطات الأردنية إجلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 4 وفيات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن وزارته سجلت وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي البلاد.

وأوضح مدير المستشفى محمد الغزو أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا حيث سبب لها التهابا حادا في الرئتين".

وسجل الأردن حتى الآن 268 إصابة بكورونا نجم عنها 5 وفيات، بينما تماثل 26 مصاباً للشفاء.

وشهد الأردن، أخيرا، ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات بكورونا، مما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ).

كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)