انتقادات لاذعة لكاتب سعودي اتهم أردوغان بنشر فيروس كورونا في أوربا

وجه مغردون عبر مواقع التواصل انتقادات حادة لكاتب سعودي اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل فيروس كورونا المستجد إلى أوربا عبر المهاجرين السوريين.

وقال الكاتب محمد الساعد في مقال له بصحيفة عكاظ السعودية، إن أردوغان قرر مؤخرا فتح الحدود أمام عشرات الآلاف من المهاجرين لكي يضمن انتشار الوباء في ألمانيا وإيطاليا وبقية دول الاتحاد الأوربي عبر عشرات الآلاف من المهاجرين السوريين وبينهم عناصر تنظيم الدولة "الدواعش".

وعبر كُتاب ونشطاء عن دهشتهم من مستوى "الجهل" لدى الإعلام السعودي للحد الذي يصل لاتهام أردوغان بنشر الوباء عبر المهاجرين السوريين، ووصفهم بأنهم "دواعش" رغم الظلم الذي تعرضوا له.

مستوى عجيب من الجهالة والنذالة في إعلام #السعودية هذه الأيام، وصل حد اتهام #أردوغان بنشر #كورونا في أوروبا عن سابق عمد وإصرار، واتهام المهاجرين السوريين المظلومين بأنهم دواعش!! فهل يستمر القتلة الفشلة في #الرياض بالتستر على عوراتهم بالكذب والبهتان؟! pic.twitter.com/j2chskuGSY — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) March 30, 2020

وقال مغردون لو سخّر الكاتب "الساعد" موهبته في روايات الخيال لحقق شهرة ستفوق جملة المغالطات والأكاذيب التي يكتبها ولا حقيقة واحدة في المقال سوى اسم الصحيفة.

الشر الذي يصيب غير المسلمين لا يمكن أن يكون من عند أنفسهم، ولا يمكن أن يكون أمراً قدّره ﷲ ابتلاءً أو عقاباً، فهم مركز الإنسانية، وقلب الحضارة، وهم رُسُلُ السلام، وصفوة البشر، وهم الأبرياء الأبرار، والمصطفَون الأخيار، والصين الكافرة بريئة، ولا بد أن مسلماً أصابهم، فليكن #أردوغان! pic.twitter.com/bBce5l878M — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) March 30, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1453 مصابا.

أن تكره شخصاً هذا حقك، أما أن تفجر في خصومته فهذا ما لا يرضاه عقل، وينهى عنه الدين والخُلق.

مخيلة كاتب "عكاظ" رسمت سيناريو لكيفية نشر الفيروس عبر السوريين (الافتراضيين) الذين زعم كذلك أن بينهم الآلاف من الدواعش.

المقال يحمل أكاذيب وتناقضات وفجور وإرهاب فكري وذهني ونفسي غير مسبوق. https://t.co/lyfPmrAmLI — ياسر العيسى (@a5Gg9ZxRvA0bhb3) March 30, 2020

وكشفت الوزارة في مؤتمر صحفي، عن شفاء 22 حالة مصابة بالفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 49 شخصا.

وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. والأحد، أعلنت الوزارة، تسجيل 4 وفيات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8.

سبحان الله كل شيئ عند الإنسان وراثة الا الغباء والجهل ترى مجهود شخصي واسمه محمد الساعد وعكاظ https://t.co/C1ucRzbRaA — Hanzō Hattorهانزوهاتوري (@MS90091429) March 30, 2020

https://twitter.com/Iskdiimaskii/status/1244607568477069314?ref_src=twsrc%5Etfw

الفجور في الخصومة

لولا سخر الكاتب موهبته في روايات الخيال لحقق اليوم شهرة وأرباحا ستفوق ما سيحصل عليه من جملة المغالطات والأكاذيب التي سطرها برهابه الفكري هذا. جعل من أردوغان مصدرا للفيروس، واللاجئين السوريين ناقلين له. بل ودواعش.

لا حقيقة واحدة في المقال سوى اسم الصحيفة https://t.co/eClvtSx4oH — صادق (@sadikabbara) March 30, 2020