الشرطة الكويتية تُطارد مواطنًا كسر حظر التجوال بسبب كورونا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام كويتية "مقطع فيديو" يظهر مطاردة عناصر من الشرطة لمواطن كسر حظر التجوال وهرب من رجال الأمن بالقرب من فندق الكوت.

مصادر: إحالة مواطن إلى جهات الاختصاص بعد كسره لحظر التجول.. حيث هرب من رجال الأمن بالقرب من فندق الكوت. pic.twitter.com/hOGz4KjGDd — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2020

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن عناصر الشرطة رصدت المواطن المخالف بالقرب من فندق شاطئ الكوت وهو أحد المحاجر الصحية وجرى ملاحقته بالدوريات الأمنية وضبطه.

توضيحاً لمقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص بمخالفة قرار حظر التجول، حيث تم رصده بالقرب من فندق شاطئ الكوت -إحدى المحاجر الصحية- وعند محاوله ضبطه فر هارباً وتم ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية وضبطه. pic.twitter.com/N6HHpdmSrn — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن هناك 11 حالة بالرعاية المركزة منها ثلاث حالات حرجة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية بلغ 194 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن اليوم شفاء خمس حالات جديدة من كورونا ليصل مجموع المتعافين إلى 72 حالة.