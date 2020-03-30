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سياسة

السودان يرجئ امتحانات الشهادة ا السودانية بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم
وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم
30/3/2020

أعلنت السودان اليوم الإثنين تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى موعد يحدد لاحقا في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ويجلس لهذه الامتحانات عادة عدد هائل من الطلاب للانتقال من المدارس الثانوية إلى الجامعات والمعاهد العليا. وكان من المقرر أن تبدأ في 12 من أبريل/نيسان المقبل على أن تستمر أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية(سونا) عن وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم قوله "تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقا"، في ضوء التطورات المتصلة بانتشار كورونا.

وكان من المتوقع أن يجلس  لهذه الامتحانات نحو مليون طالب وفقا لإحصاءات رسمية في مراكز في مختلف أنحاء السودان وفي دول أفريقية وعربية.

وسجل السودان ست إصابات بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وعلقت الحكومة في الرابع عشر من مارس/آذار الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من مارس/آذار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء.

وأعلن المجلس،وهو أعلى سلطة أمنية بالبلاد الإثنين الماضي، فرض حظر التجوال في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء 24 من مارس/آذار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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