وزير الخارجية الإثيوبي: سنملأ خزان سد النهضة ولن يوقفنا أحد (فيديو)

قال وزير الخارجية الإثيوبي جودو أندارجاشيو، الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن ولن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد، على حد قوله.

وأضاف أندارجاشيو أن "سد النهضة مبني على أراض إثيوبية ذات سيادة، ونهر النيل ينبع من أراضيها، والسد شيد بأموال الشعب الإثيوبي، وهذه المياه هي ثروة وطنية، تدخل ضمن السيادة الوطنية".

وتابع "ومن خلال هذه الأمور، لابد أن يكون واضحا للجميع، أن بناء السد وتشغيله وإدارته حق سيادي، ولا نحتاج أي توجيهات أو وصايا من أي جهة أخرى، ولن تتمكن أي قوة من منعنا من إكمال بناء السد".

وأكد الوزير الإثيوبي أن بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم تعبئة سد النهضة مرفوض من جانب اديس أبابا.

وقال الوزير إن بلاده ترفض تحذيرات مصر، مضيفا أنها "ستفضي لتدمير علاقاتنا وعلى الجميع أن يعلم أننا لا نخشى أحدا".

وأضاف: "لن نقبل أن تطلب منا أمريكا أن نفعل شيئا لا نريده وأن تمارس الضغوط علينا لفائدة الآخرين".

من جانبه، قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بكلى إن سد النهضة أصبح في مراحله الأخيرة، مضيفا أنه يجب أن تنتهي المفاوضات كما بدأت بين مصر وإثيوبيا والسودان.

الرئاسة المصرية

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، الثلاثاء، أن واشنطن ستواصل "الجهود الدؤوبة" للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وصرح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن "الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا، مؤكدا أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر".

ومن جانبه أعرب الرئيس المصري عن "بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية في رعاية المفاوضات والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترمب في هذا الصدد" مؤكدا استمرار القاهرة في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار "الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله".

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين إن الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل كبيرة بسبب مقاطعة إثيوبيا لاجتماع سد النهضة في واشنطن.

وأضاف أنه "لم يحرز أي تقدم في مفاوضات سد النهضة على مدى 8 سنوات لكن واشنطن أحرزت تقدما كبيرا".

وتابع الوزير الأمريكي أن "سد النهضة يمكن أن يكون مصدرا للطاقة وكذلك مصدر قلق كبير بشأن السلامة وتوفير المياه".

وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.