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ناشطون يتهمون السعودية باحتجاز الرئيس اليمني وحكومته

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يقيم في الرياض منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يقيم في الرياض منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء
3/3/2020

اتهم ناشطون يمنيون التحالف السعودي الإماراتي باحتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لتنفيذ أجندتهم في اليمن، والسعي إلى إضعاف الشرعية اليمنية.

وهاجم الناشطون السعودية عبر وسم (#تحرير_الشرعيه_من_الرياض)، ويأتي ذلك بعد ساعات من سقوط مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف اليمنية والواقعة شمال اليمن، بيد الحوثيين أمس الإثنين.

ويرى كثيرون من الناشطين اليمنيين أن خمس سنوات من تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن مرت دون تحقيق أي نصر، ما يبرهن على وجود الحكومة اليمينة تحت إقامةٍ جبرية، وليست إقامةً حرة بالرياض.

من جانبه، علق الناشط اليمني عبد الحميد سلطان، قائلًا "خمس سنوات كاملة والوضع في حرب وعبث مستمر، هذه ليست ضيافة وإكرام، إنما إقامة جبرية وإذلال متعمّد".

وغرّدت اليمنية ندوى الأفندي: "السعودية تحتجز الرئيس هادي، هذه العبارة ليست مجازًا أدبيًا ولا حديثًا للمزايدة، بل حقيقة واقعية مدوية. لا غرابة، فهذا هو جوهر العقل السياسي للدولة السعودية، إن الدولة الفاقدة لقيمة الحرية لا ترى حرجًا في ممارسة فضحية كهذه، والآن الكرة في ملعب الشعب لتحرير قياداته".

https://twitter.com/y_nadwa/status/1234540873142149120?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالب الكثير من اليمنيين الحكومة اليمنية الشرعية بالعودة إلى أرض الوطن، والعمل على قيادة جبهات الحرب في أرض المعركة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية في القرار اليمني.

 ومع اجتياح جماعة أنصار الله الحوثي للعاصمة صنعاء، أُجبر هادي على الرحيل إلى الرياض في مايو/أيار 2015، ولم يعد إلى بلاده سوى أربع مرات تقريبًا ولفترات وجيزة. 

وجاءت آخر زيارات هادي لليمن خلال نهاية 2016، إذ قضى نحو ثلاثة أشهر في مدينة عدن -أعلنتها حكومته عاصمة مؤقتة للبلاد- قبل أن يعود مجددًا إلى الرياض في شباط/فبراير 2017، بعد توتر عسكري نشب مع فصائل مسلحة جنوبية تطالب بالانفصال عن شمال اليمن.

https://twitter.com/donan2020/status/1234508638355644418?ref_src=twsrc%5Etfw

في السياق، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، منذ مارس/آذار 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بالانقلاب على الشرعية وتلقي الدعم من إيران.

يشار إلى أن تقريرًا للأمم المتحدة، ذكرت فيه مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أنييس كالامارد، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعتقل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 

وأكد التقرير أن سعود القحطاني -المقرّب من ولي العهد- أشرف على استجواب وتعذيب الحريري، وأجبره على تقديم استقالته من رئاسة وزراء لبنان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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