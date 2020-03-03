ناشطون يتهمون السعودية باحتجاز الرئيس اليمني وحكومته

اتهم ناشطون يمنيون التحالف السعودي الإماراتي باحتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لتنفيذ أجندتهم في اليمن، والسعي إلى إضعاف الشرعية اليمنية.

وهاجم الناشطون السعودية عبر وسم (#تحرير_الشرعيه_من_الرياض)، ويأتي ذلك بعد ساعات من سقوط مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف اليمنية والواقعة شمال اليمن، بيد الحوثيين أمس الإثنين.

ويرى كثيرون من الناشطين اليمنيين أن خمس سنوات من تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن مرت دون تحقيق أي نصر، ما يبرهن على وجود الحكومة اليمينة تحت إقامةٍ جبرية، وليست إقامةً حرة بالرياض.

من جانبه، علق الناشط اليمني عبد الحميد سلطان، قائلًا "خمس سنوات كاملة والوضع في حرب وعبث مستمر، هذه ليست ضيافة وإكرام، إنما إقامة جبرية وإذلال متعمّد".

5 سنوات كاملة والوضع في حرب وعبث مستمر.

هذه ليست ضيافة وإكرام إنما إقامة جبرية وإذلال متعمد.

سيكتب التاريخ، أن السعودية حبست واستعبدت رئيس وقيادات جارتها التي استغاثت بها لنصرتها.

وسيكتب أن قيادات بلد رضت بالمذلة والارتهان وتجاهلت أصوات شعبها واستغاثاته#تحرير_الشرعيه_من_الرياض — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) March 2, 2020

وغرّدت اليمنية ندوى الأفندي: "السعودية تحتجز الرئيس هادي، هذه العبارة ليست مجازًا أدبيًا ولا حديثًا للمزايدة، بل حقيقة واقعية مدوية. لا غرابة، فهذا هو جوهر العقل السياسي للدولة السعودية، إن الدولة الفاقدة لقيمة الحرية لا ترى حرجًا في ممارسة فضحية كهذه، والآن الكرة في ملعب الشعب لتحرير قياداته".

https://twitter.com/y_nadwa/status/1234540873142149120?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالب الكثير من اليمنيين الحكومة اليمنية الشرعية بالعودة إلى أرض الوطن، والعمل على قيادة جبهات الحرب في أرض المعركة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية في القرار اليمني.

خمس سنوات ولم يثق الرئيس وحكومته في المناطق المحرره ويعرفون ان المعركة مستمرة وغير متكافئة ولا يضمنون الحليف الذين يحلون في ضيافته ويستخدمهم منذ بداية الحرب .. #تحرير_الشرعيه_من_الرياض — وليد عوفان (@waofan) March 2, 2020

ومع اجتياح جماعة أنصار الله الحوثي للعاصمة صنعاء، أُجبر هادي على الرحيل إلى الرياض في مايو/أيار 2015، ولم يعد إلى بلاده سوى أربع مرات تقريبًا ولفترات وجيزة.

وجاءت آخر زيارات هادي لليمن خلال نهاية 2016، إذ قضى نحو ثلاثة أشهر في مدينة عدن -أعلنتها حكومته عاصمة مؤقتة للبلاد- قبل أن يعود مجددًا إلى الرياض في شباط/فبراير 2017، بعد توتر عسكري نشب مع فصائل مسلحة جنوبية تطالب بالانفصال عن شمال اليمن.

https://twitter.com/donan2020/status/1234508638355644418?ref_src=twsrc%5Etfw

في السياق، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، منذ مارس/آذار 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بالانقلاب على الشرعية وتلقي الدعم من إيران.

يشار إلى أن تقريرًا للأمم المتحدة، ذكرت فيه مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أنييس كالامارد، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعتقل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأكد التقرير أن سعود القحطاني -المقرّب من ولي العهد- أشرف على استجواب وتعذيب الحريري، وأجبره على تقديم استقالته من رئاسة وزراء لبنان.

#تحرير_الشرعيه_من_الرياض لقد سقطت شرعيتك عند خروجك من أخر منفذ في المهرة بإتجاه عمان

ولولا المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين تمسكوا بك كشرعية

لكنت في خبر كان

لقد صبر الشعب عليك كثيرا فمن تمسك بك كرئيس قادر أن يوجد بديل عنك ممن يعيش معهم ويشاطرهم هموهم — وليد الأشعري (@waleed2ashari2) March 2, 2020

خمس سنوات لم تستطيع حكومة الشرعية عقد اجتماع بكافة أعضاء الحكومة، لم يسمحوا لطائرة الرئيس ان تهبط في مطار عدن منعوه من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نصف أعضاء الحكومة ممنوعون من العودة،

ماذا تركت السعودية والإمارات لليمنيين من شرعية تمثلهم؟؟#تحرير_الشرعيه_من_الرياض — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) March 2, 2020

إحتجاز الرئيس هادي، هو إحتجاز لمصير شعب كامل، إنها فضيحة مدوية في أعراف العالم كله واستمرار لنهج الوصاية الأبوية التي تتعامل بها السعودية مع اليمن منذ زمن..هذه الوصاية يجب كسرها ولا يمكن تحرير البلاد دون ترسيخ مبدأ التعامل بندية مع المملكة. #تحرير_الشرعيه_من_الرياض — نبيل البحيري (@nabil_albaheri) March 2, 2020

لا يوجد إي مُـبرِر لـ إستمرار عمل الشرعية من خارج حدود الوطن ، الإقامة في الفنادق التي هيا خارج الوطن لن تأتي لنا بوطن ، الوطن الذي ضحى من أجلِه الصغير والكبير في هذا البلد ولا تزال التضحية مستمرة ، لذلك نُطلب بعودة الشرعية إلى ارض الوطن#تحرير_الشرعيه_من_الرياض — سنـدس عـشـال | 🇾🇪 | (@snd_ymn) March 2, 2020

إحتجاز الرئيس هادي، هو إحتجاز لمصير شعب كامل، إنها فضيحة مدوية في أعراف العالم كله واستمرار لنهج الوصاية الأبوية التي تتعامل بها السعودية مع اليمن منذ زمن..هذه الوصاية يجب كسرها ولا يمكن تحرير البلاد دون ترسيخ مبدأ التعامل بندية مع المملكة. #تحرير_الشرعيه_من_الرياض — محمد دبوان المياحي (@almaiahy2468) March 2, 2020