من الحجر الصحي.. أول أردني مصاب بكورونا يتحدث للجزيرة مباشر (فيديو)

أجرت قناة الجزيرة مباشر، مقابلة مع أول مصاب بفيروس كورونا في الأردن، تحدث فيها عن ظروف إصابته بالفيروس والإجراءات التي اتبعها، حال معرفته بتفشي الفيروس.

وقال الأردني محمد الحيّاري (33 عامًا) للجزيرة مباشر، إنه موجود حاليًا بأحد المستشفيات الحكومية في عمّان بعد أن تم تشخيص المرض عنده، مؤكدا أن وضعه الصحي جيد الآن.

وأوضح محمد الحيّاري، أنه كان في إيطاليا مع صديقه، أوائل شهر فبراير/شباط المنصرم، ورجع مع صديقه بتاريخ 15 من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أن الحديث في ذلك الوقت لم يكن يدور حول انتشار كورونا في إيطاليا.

وبعد الرجوع من إيطاليا في أواخر الشهر الماضي، بدأت الأخبار ترد عن وجود إصابات في شمال إيطاليا، وقال بعد الرجوع بـ 9 أيام ظهرت، الأعراض عنده، في حين بدأ الحديث عن انتشار المرض في شمال إيطاليا حيث كان هو وصديقه.

وقال الحيّاري، إنه وبعد أيام من عودته، شعر بارتفاع في درجة الحرارة وتعب وإرهاق وضيق في التنفس، وأوضح أنه ذهب بنفسه لوزارة الصحة وأبلغهم بعد ظهور الأعراض وتم فحصه مرتين قبل تشخيص المرض.

وأشار إلى أن صديقه الذي كان معه في إيطاليا، وضع في الحجر الصحي، ولم يصب بالفيروس، في حين تم فحص كل الأشخاص القريبين منه- من أسرته ومكان العمل ولم يثبت وجود أي حالة إصابة أخرى غير حالته.

ظهور الأعراض

وأكد الحيّاري أن العدوى بالمرض ليست سهلة، إذ إن صديقه لم يصب رغم أنه كان معه في نفس المكان، غير أنه نصح بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الهلع من الإصابة بالمرض وضرورة مراجعة الطبيب في حال شعر بأعراض المرض.

وقال إن الأعراض التي ظهرت عليه هي التعب العام وبالمساء ارتفعت حرارته ثم شعر بضيق في التنفس، وقال إن الأطباء يقومون بمعاينته في مكان الحجر الصحي، وقال إن الفيروس ما زال موجودًا في جسمه، وأكد أن المرض ليس قاتلا بالصورة التي يتحدث عنها الناس.

وأضاف أن الأكل المخصص له هو طعام صحي يتكون من الخضار والفواكه، كما توفر له المستلزمات التي يحتاجها الشخص المصاب بهذا النوع من المرض، وأوضح أن المتعاملين معه يدخلون عليه بملابس خاصة.

عمال صحة في إحدى البلدات شمال إيطاليا حيث تفشى المرض

أول إصابة في الأردن

كان الأردن، أعلن أمس الإثنين، أن الفحوص أظهرت إصابة رجل عاد جوا من إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، في أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

وقال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن المواطن الأردني عاد جوا قبل أسبوعين تقريبًا على متن طائرة تقل نحو مئة راكب، وأضاف أن الرجل وُضع قيد الحجر الصحي في منزله مع فرض قيود صارمة على تحركاته، وذكر أن حالته مستقرة.

وأضاف الوزير، إن أردنيًا آخر يخضع لرقابة وثيقة، موضحا أنها أول حالة تسجل، وأن الشخص الثاني غير مصاب لكنه بقي في الحجر الصحي إلى أن يتم إعادة الفحص بعد أسبوع.

وتكافح إيطاليا، البلد الأوربي الأكثر تأثرًا بتفشي الفيروس، لمنع تفشي المرض حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52، أمس الإثنين كما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ليتجاوز الألفين.

وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الأسبوع الماضي رحلاتها الجوية بين عمّان وروما حتى إشعار آخر وقلصت عدد الرحلات إلى وجهات آسيوية رئيسية.