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مصر: حبس زوج المطربة شيرين بتهمة الشروع في القتل

الفنانة شيرين عبد الوهاب (يسار) وزوجها المطرب حسام حبيب
الفنانة شيرين عبد الوهاب (يسار) وزوجها المطرب حسام حبيب
3/3/2020

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، مساء أمس الإثنين، حكمًا بحبس المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، مدة عام.

وألزمت المحكمة حبيب تعويضًا قدره عشرة آلاف جنيه مصري، وذلك في القضية رقم 16202 لسنه 2019 جنح التجمع الأول بالقاهرة.

كان حبيب قد اتهم بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزله، بعدما أشهر في وجهه سلاحًا ناريًا.

وفي تصريحات منسوبة لشركة أوبرا -الموكل القانوني- قالت إن موكلها تقدم ببلاغ رسمي ضد حبيب، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما توجه -رفقة آخرين- إليه وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إصابته.

الفنانة شيرين عبد الوهاب ووكيل أعمالها السابق ياسر خليل (مواقع التواصل)

وكانت علاقة شيرين بمدير أعمالها قوية للغاية، إلا أن خلافات شديدة دبت بينهما لم يُكشف عن تفاصيلها.

وأعقب هذه الخلافات، ذهاب حبيب -قبل أن يتزوج رسميًا من شيرين- وبرفقته شقيقها محمد، إلى ياسر وأشهر سلاحًا في وجهه، وأصابه إصابات طفيفة، ما دفعه إلى عمل تقرير طبي لإثبات حالة التعدي وحرر محضرًا بالواقعة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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