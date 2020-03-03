كورونا يتسع عربيا ويتراجع بالصين وإصابة 23 نائبا إيرانيا

كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني عبد الرضى مصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائبا.

ولفت مصري إلى أن النواب المذكورين لديهم علاقات وثيقة مع الشعب، وأن الفيروس ربما يكون انتشر بهذه الطريقة.

وتابع "نوصي النواب بوقف اجتماعاتهم مع المواطنين لمنع إلحاق الضرر بهم". كما أوضح مصري، أن أنشطة البرلمان ستستمر، إلا أن لقاءات النواب مع المواطنين تم إلغاؤها لفترة مؤقتة.وارتفعت، الثلاثاء، عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 77 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 2336، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

كما أعلن في السعودية والأردن وتونس والمغرب عن تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا، ليتسع بذلك انتشار المرض في العالم العربي، في وقت بات ينتشر فيه خارج الصين أسرع من انتشاره داخلها.

(الأناضول)

الصين تسجل أقل حصيلة إصابات

يأتي ذلك فيما أفادت الصين بتسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2.943. وظهر الفيروس في ووهان عاصمة هوباي قبل أن ينتشر في أكثر من 60 بلدًا حول العالم.

وسجلت الإصابات انخفاضًا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.

وبالإجمال فان عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 80 ألفا داخل الصين. وعالميا، فإن ما يقرب من 3.100 شخص توفوا جراء الفيروس بما فيها الصين.

"كورونا السعودية" يتصدر تويتر

تصدر وسم (#كورونا_السعوديه) قائمة التداول في التريند العالمي على موقع تويتر، بعد إعلان وزارة الصحة بالمملكة تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا لمواطن سعودي عائد من إيران عبر البحرين.

وعبر مغردون سعوديون عن غضبهم من اعتماد السلطات على إفصاح المواطنين عن المرض لاكتشافه، وطالبوا بسرعة فتح تحقيق عاجل واستدعاء كافة القادمين من جسر الملك فهد والكويت والدول الموبوءة لإجراءات علميات فحص لهم.

ودعا مواطنون السلطات إلى إجراء عمليات رقابية من شأنها ضبط الأسعار للكمامات في صيدليات المملكة التي تستغل الأزمة. وشدد مغردون على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة في منع التجمعات وإغلاق المنافذ مؤقتًا مع دول الجوار.

#كورونا_السعوديه

لكل من يسافر الى #ايران اذا انت مواطن أكيد تعلم انه هناك قطع علاقات مع إيران بعد أعوام من السياسات العدوانية الإيرانية للسعودية. والسفر عبر دول اخرى وعدم ختم جواز السفر من ايران هذا تحايل على النظام ويضعك في شبهة تخابر مع دولة عدوةhttps://t.co/6ymaSvZziG — ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) March 2, 2020

🛑 تنويه للجميع 🛑

أي صيدلية ترفع سعر الكمامات والمعقمات والاشياء هذي بلغوا

عليها وزارة التجارة على هذا

الرقم الموحد 1900 📞

الله يحفظنا وياكم جميعا #كورونا_السعوديه #وزير_الصحه pic.twitter.com/vbErfokwZA — ظافر الشيبان (@Dh_shiban) March 2, 2020

لا بد من إيقاف جميع رحلات الطيران حول العالم وإقفال حدود جميع الدول فوراً لمنع إنتشار فايروس #كورونا #كورونا_السعوديه — فـ ـارس إبـ ـراهـ ـيــ ـم (@F_i_24) March 2, 2020

إعلان حرب

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي "الحرب" على فيروس كورونا، الثلاثاء، حيث استنفرت جميع الوكالات الحكومية لمدة 24 ساعة مع اقتراب إجمالي الإصابات إلى خمسة آلاف، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة بينما ألغت عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

وحذر البنك المركزي من تسجيل الاقتصاد الـ12 في العالم نموا سلبيا في الفصل الأول من العام، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يضر بالتصدير والاستهلاك على حد سواء.

وقال مون إن الحكومة ستضخ أكثر من 30 ترليون وون (25 مليار دولار) في الاقتصاد للتعامل مع الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس.

وأكدت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة الثلاثاء، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وفق بيان لـ"مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".

أطباء في أحد المستشفيات بإقليم ووهان الذي انتشر منه فيروس كورونا (رويترز)

ارتفاع الوفيات في أمريكا

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين إن خطر فيروس كورونا على الأمريكيين لا يزال منخفضًا بعد أن أعلنت السلطات في ولاية واشنطن وفاة أربعة أشخاص آخرين مما يرفع عدد الوفيات الأمريكية بسبب الفيروس إلى ستة.

وأضاف بنس الذين كان يلقي إفادة صحفية في البيت الأبيض أنه في غضون الساعات القليلة المقبلة ستجري جميع المطارات في أنحاء كوريا الجنوبية وإيطاليا فحوصًا شاملة لجميع المسافرين بخصوص الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وهي لمواطن مغربي يقيم في إيطاليا.

وأضافت الوزارة "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية

المعتمدة".

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في بيان مشترك "إلغاء الدورة 15 للمعرض للدولي للفلاحة بالمغرب التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس".