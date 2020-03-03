قاضي محكمة بالإمارات يوبخ وسيم يوسف خلال محاكمته ومغردون يحتفون

وبخ قاض إماراتي الداعية وسيم يوسف، الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته في أبوظبي بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، بحسب تقارير إخبارية.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبوظبي عقدت جلستها الأولى اليوم للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.

وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل وسيم يوسف عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم، فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فانت لست في برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 18 مارس/آذار الجاري.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا الشهر الماضي، يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.

وفي السياق، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.

وعبر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف ووصفوه بأنه "غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح".

ابشركم حكم على ثلاث قضايا اليوم في القضايا المرفوعة من #وسيم_يوسف انقضاء الدعوى بالتقادم و اثنين من القضايا حكم عليهم بالغرامة واحد منهم حكم غيابي و سيستأنفون.. — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 3, 2020

نبارك لاخواننا واخواتنا

الدكتور جاسم @DrJasimKhalfan

الدكتورة موزة @mozatahwarah

وأخونا راشد البلوشي

على انقضاء الدعوى بالتقادم في قضايا #وسيم_يوسف

وعقبال البقية ان شاء الله — 🇸🇦❤️🇦🇪محمــــد الــــدرمكي (@aldarmaki_ae) March 3, 2020

بفضل الله ومنه تم تبرئة الاخوة/الاخوات الذين اشتكى عليهم وسيم يوسف..وبيض الله وجيهكم على وقفتكم لأجل الدين والوطن كلمة مبروك للاخوة لا تفي ولا تعبر عن مدى فرحتنا وفخرنا بعدل القضاء الإمارات#شكرا_محامون_الامارات#شكرا_القضاء_الاماراتي شكرا لجميع من وقف قلبا وقالبا مع الحق — Almarri🇦🇪MBS🇸🇦 (@Almaialmarri) March 3, 2020

القاضي : هل ترغب بتوكيل محامي ؟ وسيم يوسف : أين التهم ؟ القاضي : أنت هنا لتجيب على الأسئلة

وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة

فأنت لست في برنامج تلفزيوني . pic.twitter.com/zjdW18vIJf — د. عبدالله بن عازب (@ama4425) March 3, 2020

https://twitter.com/MohamadAlsafa16/status/1234787516626108416?ref_src=twsrc%5Etfw