فيسبوك يغلق حسابات مصرية حاولت التأثير على دول عربية

قالت شركة فيسبوك في بيان إنها أغلقت شبكة من مئات الحسابات على موقعي فيسبوك وإنستغرام تابعة لشركتين في مصر، بهدف التأثير على دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت الشركة عبر موقعها على الإنترنت أنها أزالت شبكة مكونة من 333 حساب فيسبوك، و195 صفحة، و9 مجموعات بالإضافة إلى 1194 حسابا على إنستغرام في مصر خلال شهر فبراير/شباط فقط.

وجاءت مصر الدولة العربية الوحيدة بين دول العالم التي أزال فيسبوك حساباتها في فبراير/شباط الماضي، والتي شملت بالإضافة لمصر كلاً من: الهند، وروسيا، وميانمار وفيتنام، وإيران.

وجاء في البيان أن تحقيقات فيسبوك كشفت أن الحسابات المغلقة في مصر عملت من داخلها للتأثير على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف البيان أن الحسابات الموقوفة بمصر، حاولت إخفاء هوياتها إلا أن تحقيقات فيسبوك أثبتت أن شركتين وراءها وهي شركة "نيو ويفز" وشركة "فليكسيل" واللذين كانا وراء أنشطة أزالها فيسبوك في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2019.

للإطلاع على التقرير كاملا من هنا