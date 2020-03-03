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فايزر تطور عقارا لمكافحة كورونا.. ونائب ترمب: العلاج بحلول الصيف

شركة فايزر تحدد مركّبات مضادة للفيروسات قد تعالج فيروس كورونا
شركة فايزر تحدد مركّبات مضادة للفيروسات قد تعالج فيروس كورونا
3/3/2020

أعلنت شركة (فايزر) المصنعة للعقاقير الطبية يوم الإثنين إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة التي من الممكن أن تثبط فيروسات كورونا.

وقالت الشركة الأمريكية المصنعة للعقاقير الطبية، ومقرها الرئيسي في نيويورك، إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها والتي من الممكن أن تثبط فيروسات كورونا وإنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.

وأوضحت الشركة أنها تأمل أن تحصل على نتائج الفحص بنهاية مارس /آذار ومعرفة ما إذا كان أي من المركبات ينجح وإنها تأمل في اختبارات المركبات بحلول نهاية العام.

وكان مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، أحد مسؤولي شركات الدواء الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الإثنين.

الرئيس الأمريكي ونائبه أثناء اجتماع مع مديرين تنفيذيين لمناقشة تطوير لقاح للفيروس
علاج بحلول الصيف

من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الإثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين" اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار "ريميدسفير" الذي تنتجه شركة (غيلياد ساينسيز) لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة هناك عقار تطوره شركة ريغينيرون للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاحها في علاج فيروس "ايبولا".

وفي ذات الشأن قال نائب الرئيس الأمريكي، إن خطر فيروس كورونا على الأمريكيين لا يزال منخفضًا بعد أن أعلنت السلطات في ولاية واشنطن وفاة أربعة أشخاص آخرين ما يرفع عدد الوفيات الأمريكية بسبب الفيروس إلى ستة.

بنس، الذي كان يلقي إفادة صحفية في البيت الأبيض، أشار إلى أنه وفي غضون الساعات القليلة المقبلة ستجري جميع المطارات في أنحاء كوريا الجنوبية وإيطاليا فحوصًا شاملة لجميع المسافرين بخصوص الفيروس.

والدولتان من بين الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا، منذ أن ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ثم أخذ في الانتشار حتى وصل إلى أكثر من 60 بلدًا حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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