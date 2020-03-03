"غناء وفق الضوابط الشرعية".. منتقبة تثير الجدل بفيديو في السعودية

أثارت فتاة مُنتقبة في السعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أمام مجموعة من الحضور وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدروا عليك" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.

وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر هاشتاج "الغناء وفق الضوابط الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لتصرف الفتاة الذي اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي ولا بالفتاة المُنتقبة التي تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.

https://twitter.com/sara999997777/status/1234473777364422656?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Maya222Scream/status/1233891544224104448?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/5ULsGvfSQ22g46T/status/1233717259127971849?ref_src=twsrc%5Etfw