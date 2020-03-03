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سياسة|السعودية

"غناء وفق الضوابط الشرعية".. منتقبة تثير الجدل بفيديو في السعودية

3/3/2020

أثارت فتاة مُنتقبة في السعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أمام مجموعة من الحضور وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدروا عليك" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.

وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر هاشتاج "الغناء وفق الضوابط الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لتصرف الفتاة الذي اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي ولا بالفتاة المُنتقبة التي تهدف عبر ارتداء النقاب إلى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.

https://twitter.com/sara999997777/status/1234473777364422656?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Maya222Scream/status/1233891544224104448?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/5ULsGvfSQ22g46T/status/1233717259127971849?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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