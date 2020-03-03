شاهد: خفر السواحل اليوناني يحاول إغراق قارب مهاجرين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل عربية غاضبة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر محاولة خفر الساحل اليوناني إغراق مركب للمهاجرين يضم جنسيات مختلفة.

وكان المركب يُقل مهاجرين غير نظاميين في البحر، حاولوا العبور نحو اليونان بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الحدود من الجانب التركي إلى أوربا.

ونشر الصحفي التركي، رجب سويلو، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، وحقق تفاعلًا واسعًا.

في السياق، تساءل مغردون عن دور منظمات حقوق الإنسان في مثل هذه الممارسات،واعتبروا أن ما أقدمت عليه عناصر خفر الساحل اليوناني جريمة إنسانية.

Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the Bodrum coast pic.twitter.com/W3h5mfqwCC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2020

ووفق مصادر تركية، فإن مهاجرًا سوريًا لقي مصرعه، أمس الإثنين، متأثرًا بجروحه بعد تدخل القوات اليونانية لمنع المهاجرين من الوصول إلى حدودها، في حين نفت أثينا الرواية التركية.

بينما أكد المتحدث باسم شرطة ميناء جزيرة ليسبوس اليونانية مصرع طفل إثر غرق مركبٍ يُقل 50 مهاجرًا، ونقل طفل آخر إلى المستشفى.

وكان الرئيس التركي قد أمر بفتح الحدود تجاه أوربا بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا، الجمعة 28 فبراير/شباط الماضي، في غارة شنتها قوات النظام السوري، وتعد جزيرة ليسبوس بوابة اللاجئين إلى أوربا خلال الأشهر الأخيرة.

رعب فيديو محاولة خفر السواحل اليوناني إبعاد وإغراق قارب مطاطي محمل باللاجئين منهم الأطفال كوم والتعليقات من يونانيين وأوروبيين اللي بتبرر وبتدافع وبتشكر هذا الفعل وبتشوفه حماية "للقانون والسيادة" كوم تاني من الرعب، حياتنا كلها بهدلة وموت بس لازالت سفالة البشر بتخليني أقشعر وأبهت! — نور الدين العايدي (@aydinour) March 2, 2020

الجيش اليوناني يستهدف اللاجئين على الحدود التركية اليونانية بالغازات المسيلة للدموع، ووقوع إصابات بين اللاجئين. وأنباء عن قتلى.

عدا عن محاولات خفر السواحل اليوناني إغراق القوارب المطاطية في البحر. — فؤاد حلّاق (@Fouadhallak89) March 2, 2020

#SONDAKİKA

Önce silah çektiler sonra botu batırmaya çalıştılar… Yunan sahil güvenliği, mülteci botuna işte böyle müdahale etti.https://t.co/oSRqO9X3sv pic.twitter.com/ajJHsB9h7T — TRT HABER (@trthaber) March 2, 2020

اين منظمات حقوق الانسان عن ما يحدث من خفر السواحل اليونانية تجاه اللاجئين السوريين؟؟ أم ان الدم السوري أرخص من ان يلتفت له ؟؟ ربما تحتاج هذه المنظمات مراجعة لإنسانيتها وكان الله في عون هؤلاء المستضعفين pic.twitter.com/toLO5qTIrL — سعيد مذكر الهاجري (@Saeed3553) March 2, 2020

اين منظمات حقوق الانسان عن ما يحدث من خفر السواحل اليونانية تجاه اللاجئين السوريين؟؟ أم ان الدم السوري أرخص من ان يلتفت له ؟؟ ربما تحتاج هذه المنظمات مراجعة لإنسانيتها وكان الله في عون هؤلاء المستضعفين pic.twitter.com/toLO5qTIrL — سعيد مذكر الهاجري (@Saeed3553) March 2, 2020

https://twitter.com/abeer_alkalil6/status/1234508460395507712?ref_src=twsrc%5Etfw

#كريستيانو

في محاولة قتل جماعي لاطفال ونساء

علي متن قارب مطاطي من قبل

خفر السواحل اليونانيين رميا بالرصاص

لاغراقهم قبل الوصول الي اليابسة

فأين منظمات حقوق الانسان ؟؟!!

أم ان المسلمين لا بواكي لهم ؟؟

pic.twitter.com/HrRWGIFVQc — أبو أسماء (دنجوان) (@apwwasmaa) March 2, 2020