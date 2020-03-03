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شاهد: خفر السواحل اليوناني يحاول إغراق قارب مهاجرين

3/3/2020

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل عربية غاضبة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر محاولة خفر الساحل اليوناني إغراق مركب للمهاجرين يضم جنسيات مختلفة.

وكان المركب يُقل مهاجرين غير نظاميين في البحر، حاولوا العبور نحو اليونان بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الحدود من الجانب التركي إلى أوربا.

ونشر الصحفي التركي، رجب سويلو، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، وحقق تفاعلًا واسعًا.

في السياق، تساءل مغردون عن دور منظمات حقوق الإنسان في مثل هذه الممارسات،واعتبروا أن ما أقدمت عليه عناصر خفر الساحل اليوناني جريمة إنسانية.

ووفق مصادر تركية، فإن مهاجرًا سوريًا لقي مصرعه، أمس الإثنين، متأثرًا بجروحه بعد تدخل القوات اليونانية لمنع المهاجرين من الوصول إلى حدودها، في حين نفت أثينا الرواية التركية. 

بينما أكد المتحدث باسم شرطة ميناء جزيرة ليسبوس اليونانية مصرع طفل إثر غرق مركبٍ يُقل 50 مهاجرًا، ونقل طفل آخر إلى المستشفى.

وكان الرئيس التركي قد أمر بفتح الحدود تجاه أوربا بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا، الجمعة 28 فبراير/شباط الماضي، في غارة شنتها قوات النظام السوري، وتعد جزيرة ليسبوس بوابة اللاجئين إلى أوربا خلال الأشهر الأخيرة.

https://twitter.com/abeer_alkalil6/status/1234508460395507712?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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