شاهد: خفر السواحل اليوناني يحاول إغراق قارب مهاجرين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل عربية غاضبة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر محاولة خفر الساحل اليوناني إغراق مركب للمهاجرين يضم جنسيات مختلفة.

وكان المركب يُقل مهاجرين غير نظاميين في البحر، حاولوا العبور نحو اليونان بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الحدود من الجانب التركي إلى أوربا.

ونشر الصحفي التركي، رجب سويلو، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، وحقق تفاعلًا واسعًا.

في السياق، تساءل مغردون عن دور منظمات حقوق الإنسان في مثل هذه الممارسات،واعتبروا أن ما أقدمت عليه عناصر خفر الساحل اليوناني جريمة إنسانية.

Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the Bodrum coast pic.twitter.com/W3h5mfqwCC

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2020