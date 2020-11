شاهد: بدائل المصافحة بالأيدي بعد انتشار فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا في دول عدة بعد الصين، منها كوريا الجنوبية وتايوان وإيران وإيطاليا وفرنسا، بدأ الناس يتحرجون من المصافحة بالأيدي تجنّبًا للعدوى، مبتكرين طرقًا جديدة للمصافحة.

من ذلك أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر رفض -في اجتماع بشأن الهجرة أمس الإثنين- مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مكتفيًا بالتلويح لها بالرغم من أنها تقف إلى جواره.

في وقت ما قبل كورونا، كان تصرف زيهوفر سيؤخذ عليه، لكن مع 150 حالة إصابة مؤكدة في ألمانيا، يعد تصرف وزير الداخلية مقبولًا، ولذلك ضحكت ميركل وهي تقول "لقد فعلت شيئًا صائبًا".

في إيطاليا، طلب مفوض الدولة الخاص لملف كورونا، أنجيلو بوريلي، الفرنسيين لتقليل انفتاحهم الاجتماعي هذه المدة، حتى تمر موجة كورونا بسلام.

ونصح وزير الصحة الفرنسي، أوليفر فيران، بالتخفف من الأحضان والقبلات.

وفق مديرة التعليم الطبي بجامعة أنجليا روسكين، نيكي ميلنر؛ فإن يد الشخص تحمل نحو 3200 بكتيريا تنتمي إلى 150 نوعًا بكتيريًا مختلفًا، ونصافح الآخرين بمتوسط 15 ألف مرة خلال العمر، ما يضاعف نسبة البكتريا والعوامل المسببة للأمراض.

ولعدم إيذاء مشاعر من يمد يده للمصافحة، ناهيك عمن يجرؤ على التقبيل، رأينا أمثلة من المصافحة الجديدة أو المستحدثة، ما أطلق عليها البعض "مصافحة ما بعد كورونا". حبث غيّر فيروس كورونا بعض العادات الاجتماعية المتعارف عليها، ومنها شكل المصافحة.

في السياق، نصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرورة غسل الأيدي درءًا لخطر العدوى التي حصدت مئات الأرواح.

على الوتر ذاته، عزف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وشدّد على ضرورة غسل الأيدي؛ لكسر دائرة العدوى وحماية النفس والآخرين من انتقال الفيروس.

