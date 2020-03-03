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سياسة|السودان

حمدوك ينتقد مقالا عنصريا لصحفي سوداني ضد فريق كرة قدم نسائي

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك،
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك،
3/3/2020

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو أي نوع من أنواع التمييز، ليست مجرد جريمة فحسب بل هي معول هدم لبناء الدولة.

وأوضح حمدوك في تغريدة، بالقول" ‏إننا كشعب ثار ضد نظام كان يدعو للتفرقة والعنصرية ينبغي أن لا نسمح وتحت أي ظرف من الظروف لمثل هذا الخطاب الذي يدعو للكراهية".

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام في وقت سابق أن النيابة العامة قد بدأت تحريات حول المادة المنشورة في الصحيفة، ومن المتوقع أن تتخذ النيابة إجراءات في اليومين القادمين تجاه الصحفي الذي نشر المقال وصحيفة السودانية.

كانت ردود أفعال غاضبة أُثيرت على شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر صحفي سوداني مقالًا في صحيفة (الانتباهة) المحلية استخدمت فيه عبارات عنصرية ضد فريق كرة القدم النسائي في السودان.

لجان المقاومة تضبط مستندات

من ناحية أخرى، ضبطت لجان المقاومة السودانية في منطقتي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة، بالعاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين، مستندات قالت إنها للنظام السابق كان يتم حرقها في اليومين الماضيين حسب شهود عيان.

واستدعت لجان المقاومة، الشرطة التي قامت بتطويق دار الشركة السودانية للاتصالات -سوداتل- في منطقة الصحافة حيث وجدت المستندات، وقامت بأخذ أقوال شهود العيان حول حادثة حرق هذه المستندات.

وتظهر مقاطع الفيديو التي بثتها لجان المقاومة تفتيش مخازن دار الشركة بحضور الشرطة والنيابة العامة، وقد تم العثور على عدد من المستندات المرتبطة بالنظام السابق حسب ما توضح مقاطع الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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