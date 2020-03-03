حمدوك ينتقد مقالا عنصريا لصحفي سوداني ضد فريق كرة قدم نسائي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو أي نوع من أنواع التمييز، ليست مجرد جريمة فحسب بل هي معول هدم لبناء الدولة.

وأوضح حمدوك في تغريدة، بالقول" ‏إننا كشعب ثار ضد نظام كان يدعو للتفرقة والعنصرية ينبغي أن لا نسمح وتحت أي ظرف من الظروف لمثل هذا الخطاب الذي يدعو للكراهية".

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام في وقت سابق أن النيابة العامة قد بدأت تحريات حول المادة المنشورة في الصحيفة، ومن المتوقع أن تتخذ النيابة إجراءات في اليومين القادمين تجاه الصحفي الذي نشر المقال وصحيفة السودانية.

كانت ردود أفعال غاضبة أُثيرت على شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر صحفي سوداني مقالًا في صحيفة (الانتباهة) المحلية استخدمت فيه عبارات عنصرية ضد فريق كرة القدم النسائي في السودان.

ان ممارسة التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اي نوع من انواع التمييز الأخرى ليست مجرد جريمة فحسب بل هي معول هدم لبناء دولتنا التي ترتكز على قاعدة صلبة من التنوع والثراء الثقافي الذي يعد من مفاخرنا الوطنية. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 2, 2020

لجان المقاومة تضبط مستندات

من ناحية أخرى، ضبطت لجان المقاومة السودانية في منطقتي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة، بالعاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين، مستندات قالت إنها للنظام السابق كان يتم حرقها في اليومين الماضيين حسب شهود عيان.

واستدعت لجان المقاومة، الشرطة التي قامت بتطويق دار الشركة السودانية للاتصالات -سوداتل- في منطقة الصحافة حيث وجدت المستندات، وقامت بأخذ أقوال شهود العيان حول حادثة حرق هذه المستندات.

وتظهر مقاطع الفيديو التي بثتها لجان المقاومة تفتيش مخازن دار الشركة بحضور الشرطة والنيابة العامة، وقد تم العثور على عدد من المستندات المرتبطة بالنظام السابق حسب ما توضح مقاطع الفيديو.